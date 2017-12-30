حبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

القاهرة: عاقبت محكمة مصرية السبت الرئيس الاسبق محمد مرسي و17 آخرين بالسجن ثلاث سنوات في قضية “إهانة القضاء”.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، أن ذلك جاء في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري.

وقضت المحكمة بإلزام مرسي بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضي في القضية ، من ضمن المحكومة عليهم ، محمود الخضيري ، وسعد الكتاتني ، وصبحي صالح ، ومصطفى النجار ، ومحمد العمدة ، والمحامي منتصر الزيات.

وحسب التلفزيون ، نُسب للمتهمين “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

على صعيد آخر ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد اليوم متهما بالسجن المشدد 10 سنوات بإعادة إجراءات محاكمتة بـ” خلية الزيتون الإرهابية”.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد سبع سنوات على متهم بـ”خلية مدينة نصر الثانية”. ( د ب أ)