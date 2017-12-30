حبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء
القاهرة: عاقبت محكمة مصرية السبت الرئيس الاسبق محمد مرسي و17 آخرين بالسجن ثلاث سنوات في قضية “إهانة القضاء”.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، أن ذلك جاء في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري.
وقضت المحكمة بإلزام مرسي بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضي في القضية ، من ضمن المحكومة عليهم ، محمود الخضيري ، وسعد الكتاتني ، وصبحي صالح ، ومصطفى النجار ، ومحمد العمدة ، والمحامي منتصر الزيات.
وحسب التلفزيون ، نُسب للمتهمين “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.
على صعيد آخر ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد اليوم متهما بالسجن المشدد 10 سنوات بإعادة إجراءات محاكمتة بـ” خلية الزيتون الإرهابية”.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد سبع سنوات على متهم بـ”خلية مدينة نصر الثانية”. ( د ب أ)
قضاء مسيس رخيص أهان نفسه قبل ان يهان من احد
حبس مين يا حبيبي؟ الراجل محكوم علية اكم مأبد يعني المحكمة تصرح انها بلطجية. وهذا طبعاً وضعها.
سيبقى هذا القضاء العفن ،و قضاته الظلمة وصمة عار في جبين نظام الانقلاب المجرم و كل من ايده و اعانه على ظلمه ، سيكتب التاريخ ان الدكتور مرسي اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر ، نَكّل به و مورست عليه شتى صنوف الانتقام !؟ لا لشيء سوى لأنه منتخب من طرف الشعب بشهادة الأصدقاء و الاعداء، و هو ليس استثناء ،و التاريخ حافل بكثير من هاته المواقف المخزية التي ارتكبها العسكر و من تبعهم ، و ما حالة الراحل عدنان مندريس في تركيا ، إلا واحدة منها و قد حفظها التاريخ للأجيال القادمة ، ولم تبقى في طي الكتمان كما أراد ذلك جلاديه ، من العسكر الانقلابيين و القضاة الظلمة……!! و شكرا لقدسنا الموقرة