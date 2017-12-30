مقتل عشرة من طالبان في اشتباك مع قوات الأمن جنوب أفغانستان

أفغانستان: ذكر مسؤول أمني محلي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان السبت، أن عشرة على الاقل من عناصر طالبان قتلوا في اشتباك مع قوات الامن ، طبقاً لما ذكرته قناة “تولو.نيوز″ التلفزيونية الافغانية السبت.

وقال الملا عبد الصمد، قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان إن قوات الامن تصدت لهجوم شنته طالبان على مواقع تفتيش أمنية في المنطقة.

وأضاف عبد الصمد أن العشرات من أفراد طالبان هاجموا الجمعة مواقع تفتيش أمنية ببلدة شيخا بالمنطقة.

وخلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان وأصيب ثمانية آخرون. وتابع عبد الصمد أن عناصر طالبان فرت بعد ذلك من المنطقة.

وخلال الاشتباك، قتل جندي بالجيش الافغاني وأصيب جنديان آخران بالجيش وخمسة من جنود الشرطة، حسب عبد الصمد. (د ب أ)