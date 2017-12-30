تمثال جديد في الصين بملامح دونالد ترامب بمناسبة سنة الكلب في التقويم الصيني

بكين: قام مركز تجاري صيني نصب العام الماضي تمثالاً على هيئة ديك يشبه إلى حد بعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة الكرة قبل أسابيع من بداية سنة الكلب في الأبراج الصينية مع تمثال بملامح ترامب على شكل كلب.

ويجسد هذا التمثال الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصوب في مدينة تاي يوان الشمالية كلب بولدوغ أبيض يجلس مستندا إلى قائمتيه الخلفيتين وعلى وجهه الحركة عينها التي ترتسم دوماً على محيا الملياردير الأمريكي.

وقد وضعت على رأسه قبعة مذهبة تذكر بتسريحة الرئيس الأمريكي، وهو يرفع إصبعه إلى السماء، في حركة عهد ترامب القيام بها خلال خطاباته.

وبحسب التقويم الصيني، تبدأ سنة الكلب في شباط/فبراير عند انتهاء سنة الديك.

ودونالد ترامب المولود سنة 1946 هو مثل سلفيه جورج بوش وبيل كلينتون، من مواليد برج الكلب الذين يتحلون، بحسب المعتقدات الصينية، بالوفاء الشديد والصراحة وحرصهم على الإنصاف، إلا انهم أيضاً عنيدون وسريعو الانفعال.

واحتفاء بسنة الديك العام الماضي، نصب هذا المركز التجاري تمثالاً لديك اتخذ ملامح دونالد ترامب حقق نجاحاً كبيراً واستنسخ على نطاق واسع. (أ ف ب)