ملكة بريطانيا تمنح رينغو ستار عازف إيقاع البيتلز السابق لقب فارس

لندن: منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لقب “فارس″ لكل من عازف إيقاع فريق البيتلز السابق رينغو ستار ومغني فريق (بي جيز) باري جيب والكاتب مايكل موربرجو، كما منحت راقصة الباليه دارسي بوسيل لقب “سيدة” ضمن قائمة المكرمين بمناسبة العام الجديد.

وستار (77 عاما) اسمه الحقيقي ريتشارد ستاركي، وكان قد انضم لفريق البيتلز كبديل لعازف الإيقاع بيت بست عام 1962 وكان يغني في بعض الأحيان كما حدث في أغنيتي (يلو سبمارين) و(ويذ ليتل هلب فروم ماي فريندز).

وانضم ستار لقاعة مشاهير الروك اند رول عام 1988 كأحد نجوم فريق البيتلز، ثم مرة أخرى عام 2015 كمغني منفرد بعد تفكك الفريق.

أما الموسيقي البريطاني جيب (71 عاما) فهو أحد مؤسسي فريق بي جيز مع أخويه روبن وموريس وسجل مجموعة من الكلاسيكيات بينها (ستاي ان ألايف) و(نايت فيفر) من فيلم (ساترداي نايت فيفر).

واشتهر الكاتب البريطاني موربرغو (74 عاما) بتأليف روايات للأطفال مثل (وور هورس) وحاز لقب أفضل مؤلف في أدب الطفل في الفترة من عام 2003 حتى عام 2005.

وبوسيل (48 عاما) هي الراقصة الأساسية في فرقة رويال باليه وحاليا واحدة من أربعة حكام في مسابقة للرقص ينظمها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

تصدر قائمة المكرمين مرتين خلال العام، الأولى بمناسبة عيد ميلاد الملكة الرسمي في يونيو حزيران والثانية بنهاية العام. (رويترز)