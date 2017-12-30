الحكومة الإيرانية تطلب من مواطنيها عدم المشاركة في “تجمعات مخالفة للقانون”

طهران: طلب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي السبت من المواطنين عدم المشاركة في “تجمعات مخالفة للقانون” بعد يومين من التظاهرات ضد السلطة وغلاء المعيشة في عشرات المدن.

وصرح رحماني فضلي “نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون لانهم سيخلقون مشاكل لهم ولمواطنين آخرين”، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا.

واضاف أن على “الأشخاص الراغبين في تنظيم تجمع التقدم بطلب والحصول على ترخيص”، موضحا انه حصل على معلومات بشأن “دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في تجمعات”.

زتظاهر عشرات آلاف المؤيدين لحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية السبت في طهران وفي مدن عدة في محافظات أخرى بينها مشهد (شمال شرق).

وبث التلفزيون الايراني صور هذه التظاهرات التي تأتي في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009.

وكانت تظاهرات جابت شوارع المدن منذ الخميس احتجاجا على التضخم والبطالة، وأطلقت هتافات سياسية ضد النظام. وهي التظاهرات الاحتجاجية الاكبر منذ سنوات في إيران.