حساب هاميلتون على “إنستغرام” أفرغ بالكامل من محتوياته

لندن: أُفرغ حساب بطل سباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون، على “إنستغرام” بالكامل من محتوياته في ظل استمرار الجدل حول توبيخه ابن شقيقته على ارتدائه فستان أميرة.

وكان هاميلون المتوّج أربع مرات بطلاً للعالم في سباقات الفورمولا واحد، قد نشر على حسابه على “إنستغرام” الذي يتابعه 5,7 ملايين مستخدم شريط فيديو يستهزئ فيه من ابن شقيقته الذي كان يرتدي بمناسبة عيد الميلاد فستاناً أزرق وزهري اللون ويلوّح بعصا سحرية.

وصرخ هاميلتون في هذا الشريط الذي سحب من الشبكة لاحقاً “الصبيان لا يرتدون فستان أميرات!”، في حين وضع الفتى يديه على أذنيه.

وقد أثار هذا الموقف موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فسحب الرياضي البالغ من العمر 32 عاماً الشريط من حسابه وقدم اعتذاراً على “تويتر” لم يعد ظاهرا ًالآن.

وانتُقد أيضاً هاميلتون على إبدائه إعجاباً ببعض التعليقات المنشورة رداً على تغريدته جاء فيها أنه لا داعي للاعتذار من “شرطة آداب المخاطبة”.

وكان هاميلتون قد كتب معتذراً، “في الامس كنت الهو مع ابن شقيقتي وادركت ان كلامي كان غير مناسباً لذا قمت بحذفه. لم تكن نيتي ايذاء اي احد. اريد ان يكون ابن شقيقتي حراً في التعبير عن نفسه”.

وأضاف “اتقدم باصدق الاعتذارات على تصرفي لاني ادرك ان من غير المقبول تهميش اي شخص”.

أما الآن، فجلّ ما تبقى على صفحة هاميلتون الرسمية في “إنستغرام” هو رسالة مفادها “تجرأ على أن تكون الأعظم. كن قدوة للآخرين تنشر الحب وتستفيد من كل يوم أقصى استفادة”. (أ ف ب)