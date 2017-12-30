القضاء الفرنسي يعطي الحق لمستشفى طردت طبيبا مصريا بسبب طول لحيته
فرساي: أعطى القضاء الفرنسي الحق لمستشفى في باريس طردت طبيبا متدربا مصريا رفض تهذيب لحيته التي اعتُبرت بمثابة “تباه بانتماء ديني”.
واعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي في منطقة باريس، في قرارها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، أنه إذا كان إطلاق لحية “وإن كانت طويلة” لا يشكل “لوحده” مظهرا للانتماء الديني، فان “الظروف” تعطي المستشفى الحق في قرارها.
وتعود الوقائع إلى أواخر 2013. وكان الطبيب الذي بات يبلغ من العمر 35 عاما يجري تدريبا تخصصيا لمدة عام في جراحة الأحشاء في مركز سان دوني الاستشفائي، شمال باريس، في إطار اتفاق تفاهم مع “معهد الكبد القومي” التابع لجامعة المنوفية المصرية.
وكان الطبيب حضر “بوجه تغطيه لحية كبيرة جدا” وقد استدعته الإدارة مرارا وطلبت منه تهذيب لحيته “التي اعتبرها العاملون بمثابة مظهر للانتماء الديني”.
واعتبرت المحكمة أن اللحية الطويلة “في هذه الظروف” تشكل انتقاصا من واجبه لجهة احترام العلمانية ومبدأ الحياد في القطاع العام.
وقالت محاميته نوال غافسيا “لأنه لا يقول صراحة: كلا ليست (اللحية) ذات طابع ديني، اعتبرت دينية الطابع″، وهي تنوي الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أرفع سلطة قضائية في فرنسا.
وأسفت المحامية لكون “النقاش يطال سنتيمترات الشعر في ذقون الناس لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للعلمانية”.
ويعتبر مفهوم العلمانية في فرنسا من المقدسات، وكان أقر في 1905 بموجب قانون الفصل بين الكنيسة والدولة. ويمنع منعا باتا ارتداء الحجاب والمظاهر الدينية في المدارس الفرنسية.
(أ ف ب)
*بأيد قرار المستشفى.
شو فائدة (اللحية) الطويلة..؟؟؟
الإيمان والتقوى والورع بالقلب
وليس بطول اللحية.
*سلام
بسم الله الرحمان الرحيم فرنسا كما تدعي بلد الحريات ، يجب عليك معرفة البند القانوني الخاص في حقوق الحريات الفرنسي، يا سامح . la france, un pays laique
en france,la religion relève du domaine privé.
chacun peut avoir les croyances religieuses de son choix ou ne pas en avoir.
l’état respecte toutes les croyances et la liberté de culte
l état est indépendant des religions et veille a l’application des principes de tolérance et de liberté
( فائدة (اللحية) الطويلة) كل واحد له الحق في ان يختار ملبسه واكله ومشربه يا سامح
وبالتالي قد نكون تعلمنا احترام الاخر اللحية الطويلة او غطاء الرأس او أو…..لا يمنع ولا يضايق على مزاولة اي مهنة كانت
وللتوضيح ياسامح لو كان له اعتقاد غير اسلامي ما قامت قيامة عليه وخير دليل على ذلك ان لموضة في اوروبا حاليا عند الرجال تطويل اللحية والشارب ، والسلام عليكم
الأولى به أن يقوم بتهذيب لحيته ، ولا ضرورة شرعا لأن يدخل في تحديات قانونية، خاصة وأن اللحية – عند فريق من الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي ومن المتأخرين كالشيخ محمد الغزالي – تعتبر من سنن العادات وليست من سنن العبادات. أي شأنها شأن استحباب لَبْس الأبيض من الثياب ، والأمر فيها يدل على الاستحباب أو الإباحة لا الوجوب.
كما أن الأمة فيها من المحن وما تتعرض فيه لتهجم على أصول الدين وكلياته ما يصرفها عن تضييع الطاقات فيما فيه متسع للخلاف الفقهي.
و أيضاً اللحية الطويلة المسترسلة تكون مكاناً لتجمع الجراثيم و في أماكن مثل قاعة العمليات تكون مصدراً للإلتهابات .
قابلت كثيرين مماثلين أثناء سنين عملي و أستغرب من عقليتهم الضيقة مثل حف الشوارب و إرسال اللحى و الجلباب القصير فوق السروال الطويل !
اللهم إهدنا الطريق السوي ، طريق الإعتدال .
في بريطانيا لا تجري مثل هذة الانتهاكات ابدا برغم أن الجالية الآسيوية المسلمة والهندية رجالها معظمهم ذوو لحى طويلة جدا من المسلمين والسيخ ولكن لم أسمع مثل هذة الحوادث ابدا بصراحة بريطانيا شعبا ومؤسسات أرقى دول أوربا برغم وعد بلفور البغيض المجرم
*عزيزي فرنسا حياك الله.
من حيث المبدأ ؛- اللحية وخاصة (الطويلة)
وتقصير الدشداشة طقوس وقشور
بعيدة عن جوهر الإسلام العظيم .
الإسلام؛ أخلاق وعمل وسلوك منضبط.
سلام