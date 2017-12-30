القضاء الفرنسي يعطي الحق لمستشفى طردت طبيبا مصريا بسبب طول لحيته

فرساي: أعطى القضاء الفرنسي الحق لمستشفى في باريس طردت طبيبا متدربا مصريا رفض تهذيب لحيته التي اعتُبرت بمثابة “تباه بانتماء ديني”.

واعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي في منطقة باريس، في قرارها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، أنه إذا كان إطلاق لحية “وإن كانت طويلة” لا يشكل “لوحده” مظهرا للانتماء الديني، فان “الظروف” تعطي المستشفى الحق في قرارها.

وتعود الوقائع إلى أواخر 2013. وكان الطبيب الذي بات يبلغ من العمر 35 عاما يجري تدريبا تخصصيا لمدة عام في جراحة الأحشاء في مركز سان دوني الاستشفائي، شمال باريس، في إطار اتفاق تفاهم مع “معهد الكبد القومي” التابع لجامعة المنوفية المصرية.

وكان الطبيب حضر “بوجه تغطيه لحية كبيرة جدا” وقد استدعته الإدارة مرارا وطلبت منه تهذيب لحيته “التي اعتبرها العاملون بمثابة مظهر للانتماء الديني”.

واعتبرت المحكمة أن اللحية الطويلة “في هذه الظروف” تشكل انتقاصا من واجبه لجهة احترام العلمانية ومبدأ الحياد في القطاع العام.

وقالت محاميته نوال غافسيا “لأنه لا يقول صراحة: كلا ليست (اللحية) ذات طابع ديني، اعتبرت دينية الطابع″، وهي تنوي الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أرفع سلطة قضائية في فرنسا.

وأسفت المحامية لكون “النقاش يطال سنتيمترات الشعر في ذقون الناس لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للعلمانية”.

ويعتبر مفهوم العلمانية في فرنسا من المقدسات، وكان أقر في 1905 بموجب قانون الفصل بين الكنيسة والدولة. ويمنع منعا باتا ارتداء الحجاب والمظاهر الدينية في المدارس الفرنسية.

(أ ف ب)