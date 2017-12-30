﻿«الملكي» سيد الكرة العالمية في 2017

مدريد ـ «القدس العربي»: بعد فوزه ببطولات الدوري الإسباني ودوري الأبطال والسوبرين الأوروبي والإسباني وأخيرا مونديال العالم للأندية، ختم ريال مدريد عام 2017 في أبوظبي بالطريقة الأمثل، حيث لم يسقط من جعبته في هذا العام سوى لقب كأس ملك إسبانيا، رغم انه انهى العام بخسارته الكلاسيكو المهم امام عدوه برشلونة 0/3. واقترب ريال مدريد في العام 2017 من إنجاز برشلونة بقيادة بيب غواردويلا في 2009 عندما أصبح الفريق الوحيد الذي يفوز بستة ألقاب في عام واحد. وكان بايرن ميونيخ فاز بخمسة ألقاب أيضا في 2013، حيث لم يفلت منه سوى الكأس السوبر ألمانيا. وفي ما يأتي البطولات التي خاضها الريال هذا العام:

الدوري الاسباني

الليغا التي شهدت نجاح سياسة التناوب لزيدان، وتوج الريال بلقبه الأول هذا العام في 21 أيار/مايو في ملقة، بعدما فاز على الأخير بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة ليحصد لقبه الثالث والثلاثين فيها، والأول منذ خمس سنوات. ويعود الجانب الأكبر من الفضل في هذا الإنجاز إلى سياسة التناوب بين اللاعبين التي طبقها زيدان. ورغم أنه كان يحتفظ في رأسه بشكل واضح للتشكيلة الأساسية، نجح المدرب الفرنسي في الوصول إلى المرحلة الحاسمة من عمر الموسم مع وجود 20 لاعبا في حالة بدنية وفنية مثالية. وكان للبدلاء الفارو موراتا ولوكاس فازكيز وماركو أسينسيو واسكو وخاميس رودريغز وماتيو كوفاسيتش فضلا كبيرا في تحقيق النادي الملكي إنجاز الحصول على بطولة الدوري.

دوري الأبطال

بعد أسبوعين من الفوز بالدوري الإسباني، أصبح ريال مدريد أول فريق يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا للسنة الثانية على التوالي، بالفوز 4/1 على يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بعدما أطاح بفرق من العيار الثقيل مثل بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد. وفي تلك البطولة لم يكن هناك دور لسياسة التناوب الخاصة بزيدان، ولكن كان هناك كريستيانو رونالدو الذي اضطلع بدور البطولة حتى النهاية، فقد سجل اللاعب البرتغالي ثنائية في النهائي وثلاثية (هاتريك) في الدور قبل النهائي وخمسة أهداف في دور الثمانية.

كأس الملك

يعتبر كأس الملك البطولة الوحيدة التي أفلتت من النادي المدريدي هذا العام، بعدما ودعها في دور الثمانية على يد سيلتا فيغو، الذي حقق فوزا صادما (2/1) على ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، معقل ريال مدريد، قبل أن يحافظ على تقدمه في مباراة العودة على ملعبه بالتعادل 2/2. وتوج برشلونة، الغريم التاريخي لريال مدريد بلقب البطولة لهذا العام.

السوبران الأوروبي والإسباني

توج ريال مدريد أولا بالكأس السوبر الأوروبي بالفوز على مانشستر يونايتد 2/1 ثم فاز بالسوبر الإسباني بعدما سحق برشلونة. وفاز الريال 3/1 في مباراة الذهاب على ملعب «كامب نو»، معقل النادي الكتالوني، ثم حسم اللقب بالفوز على ملعبه بثنائية نظيفة.

مونديال الأندية

رغم البداية الباهتة للفريق هذا الموسم وتأخره بثماني نقاط في الليغا عن برشلونة المتصدر، وحلوله في المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليضع نفسه في مهمة انتحارية أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، نجح الريال في التتويج بلقب مونديال الأندية. وبعدما عاني كثيرا أمام الجزيرة الإماراتي في الدور قبل النهائي وفاز عليه بصعوبة بالغة 2/1، تغلب الريال في المباراة النهائية 1/صفر على غريميو البرازيلي بهدف سجله رونالدو من ركلة حرة مباشرة.

الجوائز الفردية

وعلى صعيد الجوائز الفردية تسيد ريال مدريد أيضا هذا المضمار، وحصد لاعبه كريستيانو رونالدو جائزة «الأفضل» للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مرتين هذا العام في كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر. كما اختير زيدان كأفضل مدرب في العالم، وضمت قائمة اللاعبين الـ11 الأفضل عالميا خمسة لاعبين من ريال مدريد: كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش وتوني كروس. بالإضافة إلى حصول رونالدو هذا العام أيضا على جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

رونالدو… ملك النهائيات

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد إنجازا جديدا بعدما قاد الملكي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية بتسجيله هدف الفوز في مرمى غريميو البرازيلي. وأصبح أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين لمونديال الأندية بعدما سجل هدفا في نهائي النسخة الماضية.

كما بات الهداف التاريخي للمونديال بعدما وصل رصيده إلى سبعة أهداف ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه. وسجل اللاعب البرازيلي بيليه سبعة أهداف مع سانتوس البرازيلي في بطولة كأس إنتركونتينينتال (المسمى القديم لكأس العالم للأندية) التي بدأت عام 1960 وانتهت عام 2004. كما أصبح البرتغالي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة ثابتة في نهائي البطولة منذ عام 1992 في النهائي الذي جمع بين ساوباولو البرازيلي وبرشلونة، حيث سجل راي هدفا لساو باولو في اللقاء الذي انته بفوز الفريق البرازيلي 2/1. ووصل رونالدو للهدف رقم 53 مع النادي ومنتخب بلاده في 2017، ليعادل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

واستحق رونالدو لقب ملك نهائيات البطولات التي خاضها الملكي في 2017، حيث سجل هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى يوفنتوس والتي انتهت بفوز الملكي 4/1. كما سجل هدفا في الكأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، وأخيرا سجل هدفا في نهائي النسخة الحالية لمونديال الاندية. ومنذ انضمامه لريال مدريد عـــام 2009 خــاض رونــــالدو 415 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها الملكي مسجلا 422 هدفا.

ويعد 2017 عاما سعيدا للنجم البرتغالي حيث حقق من خلاله العديد من البطولات سواء مع ناديه أو ألقابا شخصية.

وحقق رونالدو مع الملكي خلال العام الحالي لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبي والكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية. وعلى المستوى الشخصي، فاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعـــب في العــالم التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول»، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا.