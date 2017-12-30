﻿قطر: سبعة أشهر من الحصار لم توقف طموحات الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي»: غطىّ الحصار المفروض على قطر منذ نحو 7 أشهر كاملة على أحداث العام 2017 حتى كاد ينسي القطريين الأشهر التي سبقت أعنف أزمة سياسية وإنسانية تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن الأزمة التي هزّت الاقتصاد القطري في الساعات الأولى، سرعان ما أيقظت همة القطريين الذين أوجدوا بدائل فورية، مكنتهم من تجاوز الخناق، وحققت قطر خلال أشهر عديد الإنجازات التي جعلت أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبشّر شعبه بعهد جديد، قوامه الاعتماد على النفس والانفتاح على أسواق عالمية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولم تخل السنة من الانجازات والتتويجات، ليس أقلها اتفاقات عسكرية بمليارات الدولارات مع القوى العظمى، وجوائز حصدتها شركات وأفراد قطريون في محافل دولية، موازاة مع تحقيق وتيرة متسارعة في إنجاز مشاريع مونديال 2022 الذي اتضّح للعالم، مع مرور الأزمة الخليجية، أنه أبرز أسباب «الغيرة» التي فجرت «الأحقاد» على قطر، باعتراف مسؤولين في دول الحصار، صراحة.

وسيظل الخامس من حزيران/يونيو الماضي، محطة عالقة في أذهان القطريين الذين أفاقوا ذات يوم رمضاني على قرار مفاجئ لدول شقيقة مسلمة، أن تقطع عنهم موارد العيش وتفرض عقوبات جماعية على مواطنين ومقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث متجاهلة حرمة الشهر الكريم، ومعاناة المرضى والأسر التي تقطعت بها السبل، وأمهات حرمن عنوة من احتضان أطفالهن القطريين، وأزواج أجبروا على الشتات، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان والقيم الإسلامية. انتهاكات أثارت ذهول العالم، واستفزت وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، فخرّج موبخاً دول الحصار: «احترموا حرمة رمضان على الأقل!».

ميناء حمد و«خط شريان» مع إيران وتركيا

اقتصاديا، لم تتوقف عجلة التنمية لقطر التي تمتلك أعلى دخل فردي في العالم. وبرغم الهزّة التي تلت الساعات الأولى لقرار الحصار، بدا واضحا استعداد الحكومة لأزمة مماثلة، فجاءت البدائل سريعة بافتتاح ميناء الدوحة، وتدشين خطوط ملاحية مع سلطنة عمان والهند، وإيران، وخطوط جوية مع تركيا ودول أخرى؛ سرعان ما فكّت محاولة فرض الخناق على الاقتصاد القطري، قبل أن تتوّج الجهود القطرية باتفاق ثلاثي مع تركيا وإيران لفتح خطوط نقل بحرية، بمثابة «شريان حياة» للاقتصاد القطري، وتعوضها عن الحدود البرية الوحيدة المقفلة مع الجارة السعودية!

كما واصلت قطر اتمام أضخم مشاريعها لتطوير البنى التحتية من الطرق والمنشآت حيث أنهت هيئة الأشغال مشاريع تعادل ما أنجزته خلال أربعة أعوام كاملة. ورصدت الحكومة 21 مليارا و800 مليون ريال قطري لتنفيذ مشاريع العام 2018.

صفقات عسكرية

وعلى الصعيد العسكري والأمني يكاد يكون العام الأفضل على الإطلاق في حصيلة الاتفاقيات العسكرية التي حققتها قطر، ضمن خطة لتطوير قدراتها العسكرية. ورغم الحصار المفروض عليها؛ واتهامات لها بدعم الإرهاب، وقعت الدوحة اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع واشنطن، وتلتها صفقات نوعية مع فرنسا لشراء 12 مقاتلة رافال، واتفاقا مماثلا مع المملكة المتحدة لاقتناء طائرات تايفون، بجانب مناورات عسكرية للقوات المسلحة القطرية مع نظيراتها من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وصولاً إلى قرب تدشين مصانع قطرية للسلاح، بدعم تركي. وأثارت القاعدة العسكرية التركية في الدوحة جدلا واسعا لدى دول الحصار، ورغم أنها تتويج لاتفاقية عسكرية ثنائية بين قطر وتركيا العام 2014 ساهمت أزمة الحصار في تفعيلها. واستقبلت الدوحة دفعات متتالية لوحدات من الجنود الأتراك، على أمل الوصول إلى 3 آلاف جندي في القاعدة العسكرية، حسب الاتفاق بين البلدين.

مونديال 2022

ومع مرور أيام الأزمة الخليجية، يتضح للعالم أن الحملة الإعلامية والسياسية التي أعقبت نيل قطر احتضان أول مونديال لكرة القدم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ما تزال متواصلة ضد قطر، وما يزال المونديال يثير حفيظة العديد من الدول، آخرها دول الحصار التي أعلنت على لسان أحد مسؤوليها؛ ضاحي خلفان القائد العام السابق لشرطة دبي، أن المونديال «مربط الفرس» في الأزمة الخليجية، قائلاً بصريح العبارة: لو تنازلت قطر عن المونديال ستنتهي الأزمة! تصريح أثار الكثير من الاستهجان في الأوساط القطرية والعالمية، ولم يوقف عجلة تقدم المشاريع، فأعلنت قطر عن انتهاء تطوير ملعب خليفة الدولي، أول ملاعب المونديال، وتلاها رفع الستار عن باقي استادات المونديال التي تؤكد أن قطر ستكون في الموعد، لتنظيم الحدث الرياضي الأبرز عالمياً.

أيادي خير

ولم يخل العام من انجازات للدبلوماسية القطرية، لعلّ أبرزها توقيع اتفاق سلام دارفور في الدوحة، مرورا بدعم سخي للشعب الصومالي بقيمة 200 مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار، واستمرار الدعم الإنساني لسوريا الذي فاق مليار دولار، وصولا إلى دعم متواصل للشعب الفلسطيني، توّج بمشاركة أمير قطر في قمة اسطنبول لرفض قرار ترامب بشأن القدس.

وتبقى عودة المختطفين القطريين الـ 26 من العراق، إحدى أهم المحطات السّارة التي يحتفظ بها القطريون بعد أشهر طويلة من المعاناة والترقب والانتظار.

المرأة القطرية تدخل «الشورى»

وتماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والرياضي؛ أعلن أمير قطر عن قرار شكّل علامة فارقة في تاريخ النظام القطري، بتعيين 4 وجوه نسائية في مجلس الشورى القطري؛ في خطوة تمهّد لانتخابات هي الأولى من نوعها، مرتقبة العام المقبل.