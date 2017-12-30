غارة إسرائيلية على برج مراقبة فلسطيني جنوبي قطاع غزة 

غزة: أغارت طائرات حربية إسرائيلية، ليل السبت، على برج مراقبة تابع لفصائل المقاومة الفلسطينية، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب مصدر أمني، وشهود عيان.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن “طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع يتبع للفصائل الفلسطينية شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع″، دون مزيد من التفاصيل

وأوضح شهود عيان أن القصف تسبب بإحداث أضرار في البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح، “أغارت مقاتلات سلاح الجو، مساء اليوم (السبت)، على موقع استطلاع تابع لحركة حماس، جنوب قطاع غزة”.

وأضاف “هذا القصف يأتي رداً على إطلاق القذائف الصاروخية، مساء أمس (الجمعة) من القطاع، باتجاه منطقة غلاف غزة”.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين من أصل ثلاثة أطلقت من القطاع.

(الأناضول)