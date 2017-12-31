تقرير: مستشار سابق بحملة ترامب ربما كان سبب التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

لوس أنجليس: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″، يوم السبت، أن مستشار سابق للسياسة الخارجية في حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانتخابية، ربما كان السبب في إجراء تحقيقات حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الامريكية في 2016 بدعوى إبلاغه دبلوماسي استرالي عن دراسة روسية محتملة عن هيلاري كلينتون.

ووفقاً للصحيفة فإن المستشار السابق لحملة ترامب، جورج بابادوبولوس، التقى الدبلوماسي الاسترالي الكسندر داونر، في لندن في ايار/مايو 2016، وذكر أن روسيا قد يكون لديها “قذارة سياسية” على هيلاري كلينتون.

وتفيد التقارير أن بابادوبولوس تلقى معلومات في نيسان/أبريل بأن موسكو “لديها الآلاف من الرسائل الإلكترونية من شأنها إحراج” كلينتون.

وبعد حوالي شهرين، ظهرت أول رسائل إلكترونية مسربة من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وكشفت تلك الرسائل تحيز الحزب الديمقراطي لصالح كلينتون على حساب منافسها بيرني ساندرز، الذي وصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.

وقالت الصحيفة انه بمجرد ظهور الرسائل الإلكترونية الداخلية للحزب الديمقراطي، أبلغ المسؤولون الاستراليون نظراءهم الامريكيين بشأن هذه المحادثة.

وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في التحقيق في محاولات روسيا المزعومة التدخل في الانتخابات الأمريكية في تموز/يوليو من عام 2016، أي قبل الانتخابات التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر من نفس العام.

واعترف بابادوبولوس بالذنب في 30 تشرين أول/أكتوبر بأنه كذب على الـ(إف.بي.آي) بشأن اتصالاته مع روسيا.

ووفقاً لمستندات قانونية، التقى بابادوبولوس أثناء عمله في الحملة بأستاذ جامعي له علاقات مع الحكومة الروسية حيث تمت الإشارة إلى “آلاف من الرسائل الإلكترونية” التي كان من المفترض أن تضر كلينتون.

واتهمت روسيا عدة مرات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ويحقق المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حالياً فيما إذا كان هناك أي تنسيق بين حملة ترامب الرئاسية والحكومة الروسية في إطار التدخل في الانتخابات. (د ب أ)