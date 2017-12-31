قتيلان بالرصاص خلال التظاهرات في إيران.. ووزير الداخلية يحذر
طهران: قتل شخصان بالرصاص خلال مواجهات في مدينة دورود (غرب ايران)، بحسب ما أعلن نائب حاكم محافظة لورستان الى التلفزيون الرسمي الاحد.
وصرح حبيب الله خوجاتهبور لتلفزيون “ايريب” الرسمي “للأسف قتل شخصان في المواجهات لكن قوات الامن لم تطلق النار على الحشد”.
وأضاف “لم تطلق الشرطة وقوات الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة تشير إلى أعداء الثورة وجماعات تكفيرية وعملاء أجانب في هذا الاشتباك”. وتشير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأخص إلى المتشددين السنة بالتكفيريين.
ومن جهته حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي صباح الاحد، من ان الحكومة ستتصدى “لمن يستخدمون العنف ويثيرون الفوضى”، وذلك غداة ليلة جديدة من التظاهرات المعادية للنظام في البلاد.
وصرح رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي، “الذين يخربون الاملاك العامة ويثيرون الفوضى ويتصرفون بشكل مخالف للقانون سيحاسبون على افعالهم ويدفعون الثمن. سنتصدى للعنف وللذين يثيرون الخوف والرعب”.
وأوردت وكالة “ايلنا” القريبة من الاصلاحيين ان “80 شخصاً أوقفوا في اراك (وسط) بينما أصيب ثلاثة او أربعة اشخاص بجروح” في الصدامات التي شهدتها المدينة مساء السبت.
وقال مسؤول محلي رفض الكشف عن هويته لـ”ايلنا” إن “أشخاصاً حاولوا مهاجمة مبان حكومية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك… الوضع تحت السيطرة في المدينة”.
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد. لكن من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات.
وأعيد الانترنت الى الهواتف النقالة ليلاً بعد قطعه مساء السبت.
وتواصلت التظاهرات لليلة الثالثة على التوالي في العديد من المدن والبلدات رغم تحذير السلطات وبينما أشارت تقارير الى حصول أعمال عنف. (أ ف ب)
ستقصفهم بالطائرات و البراميل المتفجرة كما يحصل للشعب السوري…
يبدوا ان ماساة سوريا يمكنها ان تنقل عدواها لدول اخرى ..وربما ايران مرشحة لذلك فى هذا التوقيت العصيب…لمصلحة من ؟
استغرب كثيرا هتاف بعض الإيرانيين مطالبين بعودة الشاه والحكم الامبراطورى لإيران وينسون كم انفق الشاه على حفل العيد الألفين والبزخ والترف وعلى بعد بضع كيلومترات من موقع الحفل والذى رفض زعماء العالم حضوره ،كان الإيرانيون يموتون بالكوليرا كما كشفت صحيفة النيويورك تايمز وقتها ونشرت الصور بعد ان تسلل بعض رجالها الى الموقع سرا.
استغرب أيضا تهليل بعض العرب للمظاهرات والدفاع عن الديمقراطية في ايران والاشادة بنظام الشاه وينسون ان الشاه هو الذى احتل الجزر الثلاثة وينسون ان العرب هم الذين بادروا ثورة ايران بالعداء بتحريض العراق على غزو ايران وتلك الحرب المدمرة ونسى العرب انهم هم من ساند أمريكا في غزو وتدمير الجيش العراقى الجيش الوحيد القادر على مواجهة ايران آنذاك …..
الشعب الإيراني يا عزيزي سالم ينظر إلى ثروات رجال الدين المتضخمة
خاصة البذخ الذي ينعمون به وعوائلهم بينما نصف الشعب تحت مستوى الفقر!
عدا إضطهاد الحريات وإغلاق الصحف وإعتقال المعارضين وتمويل الميليشيات بالخارج
ولا حول ولا قوة الا بالله
مع مطالب الناس العادلة .لكن ضد ( مطالب ).الاميركي والصهيوني .بتخريب بلاد المسلمين. والتحفيقات ستظهر ان البعض يحاول خلق فتنة .
عملاء الشاه .يحاولون. التخريب . لكنهم سيفشلون .
ابحث عن اصابع داعش في قتل المتظاهرين. انهم ينتقمون لخسارة (خلافتهم ) فضربوا في روسيا وايران وتركيا .
انا اقرا في هذه الاحداث. انها ضغط على ايران داخليا. بسبب موضوع القدس .ولا نستبعد ضغطا اخرا على تركيا وحتى على قطر .