مصرع ستة أشخاص بتحطم طائرة برمائية في استراليا

ملبورن: لقي ستة أشخاص مصرعهم الأحد، نتيجة تحطم طائرة برمائية في مدينة سيدني الاسترالية.

وبحسب بيان صادر عن شرطة ولاية جنوب ويلز الجديدة، فإنّ الطائرة سقطت قبالة سواحل بلدة كوان التابعة لمدينة سيدني، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص بينهم قائد الطائرة.

ولم تفصح الشرطة الاسترالية عن هويات الأشخاص الستة، واكتفت بالقول إنهم كانوا عائدين من احتفالات عيد رأس السنة الميلادية.

ولم تتمكن السلطات الاسترالية بعد من كشف سبب سقوط الطائرة، وتواصل فرق مكتب سلامة النقل الاسترالي، التحقيقات بالحادثة. (الأناضول)