أنباء عن سقوط طائرة للنظام في ريف حماة
Dec 31, 2017
حلب: قالت مصادر إعلامية مقربة من غرفة عمليات ريف حماة التابعة للمعارضة السورية، إن “طائرة مروحية سورية سقطت الاحد جنوب مدرسة المجنزرات التابعة للنظام في ريف حماة الشمالي الشرقي ولا أنباء عن مصير الطيارين” .
وأضافت المصادر :” سقطت الطائرة قرب بلدة الزارة بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة تعرضها لعطل فني”.
ولم يعلق النظام السوري على النبأ.
وكانت فصائل المعارضة اسقطت طائرة حربية سورية يوم الثلاثاء الماضي بعد استهدافها بقذيفة صاروخية . ( د ب أ )
طائرات الأسد قد تم إستهلاكها بحروبه على شعبه من خلال آلاف الطلعات لكل طائرة !
أما المعارضة فممنوع عليها الحصول على صواريخ أرض جو لإسقاطها !!
لازالت أحياء كاملة بعدة مناطق سورية مجرد أنقاض !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله