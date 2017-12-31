إصابة شخصين في إطلاق نار قرب الكرملين واعتقال منفذ الهجوم

موسكو: ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية بالعاصمة الروسية، موسكو أن الشرطة اعتقلت مطلق النار في ملهى ليلي قرب الكرملين وسط موسكو، الذي أصاب شخصين بجروح خطيرة، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية للانباء الاحد.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق أن شخصين أصيبا نتيجة شجار تخلله إطلاق نار في أحد الشوارع بالقرب من الميدان الأحمر.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن رجلا مسلحا أطلق النار عدة مرات على رأس الشاب.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية الأحد أن “رجال الشرطة أوقفوا فجر الأحد على طريق نوفو ريجسكيه السريع، سيارة يقودها شاب (26 عاما)، يشتبه أنه مطلق النار الذي أصاب رجلا (29 عاما) وفتاة (23 عاما) في 30 كانون أول/ ديسمبر، في مطعم بشارع نيكولسكايا وسط موسكو”.

وأضافت الوزارة أن “المجرم أصيب بجروح أثناء اعتقاله وتم تقديم المساعدة الطبية له”.

وأضافت الوزارة أن سبب الشجار الذي تخللته عملية إطلاق نار قد يكون بسبب غيرة شخصية حيث أن الرجل الذي أطلق النار تشاجر مع شاب جاء إلى الملهي الليلي مع فتاة.

ونقل الجريحان إلى قسم الاسعاف بالمستشفى في حالة حرجة. (د ب أ)