رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بخروج “ناجح” من الإتحاد الأوروبي واقتصاد أقوى في 2018

لندن: وعدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في رسالة لها الاحد بمناسبة العام الجديد، بخروج “ناجح” من الاتحاد الاوروبي، وتعزيز اقتصاد بلادها، وبناء “مجتمع أكثر عدلاً للجميع″.

وقالت ماي إن عام 2017 كان “عام تقدم” بالنسبة لبريطانيا، حيث بدأت في آذار/مارس الماضي عامين من المفاوضات الرسمية للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت ماي، بغض النظر عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ضده، في استفتاء حزيران/يونيو عام 2016، فإن “كل ما تريده الغالبية هو مجرد أن تحقق الحكومة خروجاً جيداً من الاتحاد الاوروبي، وهذا بالضبط ما نقوم به”.

وأضافت: “إن نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أمر بالغ الأهمية، ولكنه لن يكون أقصى طموحاتنا”.

وقالت: “علينا أيضاً أن نستمر في القيام بأمر هام الآن وهنا، بشأن القضايا التي تهم حياة الناس اليومية”.

ووعدت ماي “بنهج متوازن للإنفاق الحكومي، حتى يتراجع حجم ديننا، ولكن من الممكن أيضاً الاستثمار في الأمور التي تهم مدارسنا وشرطتنا وخدمتنا الصحية الوطنية”.

وقالت: “أعتقد أنه من الممكن أن يكون 2018 عاماً من الثقة والفخر المتجددين في بلادنا… عاماً نواصل فيها إحراز تقدم جيد تجاه اتفاق ناجح للخروج من الاتحاد الأوروبي، واقتصاد يناسب المستقبل، ومجتمع أقوى وأكثر إنصافاً للجميع″.(د ب أ)