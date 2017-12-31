مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم في مقديشو

مقديشو: قتل شخصان على الاقل، من بينهم جندي صومالي الاحد بعد انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في قافلة عسكرية في مقديشو، طبقاً لما ذكرته “إذاعة شبيلي” الصومالية اليوم.

وقال شاهد عيان هاتفياً للاذاعة إن الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة الدفاع، استهدف قافلة عسكرية، كانت تقل قوات بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (أميسوم).

ووصلت قوات الحكومة الصومالية إلى الموقع في أعقاب الانفجار ونفذت عملية مطاردة، لكن لم تعتقل أحد.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إن خمسة من جنود البعثة قتلوا. (د ب أ)