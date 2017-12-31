أحداث فنية عربية مثيرة للجدل لعام 2017

متابعات: خلال عام 2017 مرت الساحة الفنية العربية بالعديد من الأحداث الفنية التي تصدرت الإعلام العربي وتحولت إلى حديث الجمهور:

1- تصريحات شيرين ضد عمرو دياب وتوقيفها عن الغناء في مصر بسبب تعليقها على مياه نهر النيل كما تصريحاتها في تونس خلال مشاركتها في مهرجان قرطاج حيث وصفت تونس بالبقدونس أثارت غضب الشارع التونسي.

2-إستغناء Mbc عن أحلام في برنامج the voice واستبدالها بنوال الكويتية.

3- إحتجاز أصاله في مطار بيروت بتهمة حيازتها الكوكين.

4- نادين الراسي تنكر علاقتها بالدكتور الشهير رائد لطوف لتكشف صور وفيديوهات عن علاقة عاطفية تجمعهما.

5- زواج الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بالممثل تيم حسن بشكل مفاجىء.

6- إعتزال أمل حجازي وارتدائها الحجاب.

7- غادة عبد الرازق وخلافها مع رانيا يوسف وانتشار فيديو لها عبر الأنستجرام فاضح سبب بمواجهتها لقضايا أخلاقية.

8- زواج سمية الخشاب من أحمد سعد.

9- زواج عمرو يوسف من كندة علوش وقبلت عمرو يوسف لكندة خلال الحفل تثير جدلاً كبيراً.

10- إنتشار شائعة إرتباط اليسا بعلاقة عاطفية بصديقها وديع النجار لترد اليسا بأنهم مجرد أصدقاء

11- إنتشار شائعة زواج نجوى كرم من فيليب أسمر

12- علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني أخذت حيزاً كبيراً من الجدل الإعلامي.

13- إنتشار شائعة علاقة مي عز الدين بطليق هيفاء وهبي أحمد أبو هشيمة

14- عودة تيا إبنة نوال الزغبي إلى حضن والدها طليق نوال إيلي ديب تسبب بضجة إعلامية كبيرة.

15- سيمون أسمر يحارب النجوم الذين صنعهم إعلامياً بتصريحات ساخنة.