إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي مصر في قضية اغتيال ضابط واتلاف ممتلكات عامة وخاصة

القاهرة: قضت محكمة عسكرية مصرية الأحد بإحالة أوراق ثمانية متهمين من إجمالي 52 متهمًا، بينهم 16 هاربًا، إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأى الشرعي في اعدامهم، لاتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام بحى المطرية/ شرق القاهرة/.

وحجزت محكمة شمال القاهرة المختصة ( المحكمة العسكرية ) القضية للنطق بالحكم في جلسة 17 كانون ثان/ يناير المقبل، وتضم قائمة المحالين أربعة حضوريا وأربعة غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية، يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة فى مصر)، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة.

ويواجه المتهمون تهم “الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون”.

وتعود احداث القضية الى 21 نيسان/ ابريل 2015 وتتضمن الاتهامات الموجهة الى المتهمين إتلاف الممتلكات العامة والخاصة. (د ب أ)