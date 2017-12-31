نتنياهو يحمّل حماس مسؤولية أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية من غزة

القدس المحتلة: حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأحد، حركة حماس، المسؤولية عن أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية، يصدر من قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “إسرائيل هيوم (اليوم)” عن نتنياهو حديثه، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” قوله إن “الجيش الإسرائيلي هاجم منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي 40 هدفا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة”.

والسبت، قصف سلاح الجو الإسرائيلي موقعا أمنيا تابعا لحماس، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة الأناضول، دون وقوع إصابات.

وفي السياق، هاجم نتنياهو منتقدي سياسته ضد قطاع غزة.

وقال: “المهرجون في وسائل الإعلام، ليست لديهم مسؤولية أمنية، حتى أنهم لم يقترحوا عليّ فرض التهدئة، أنا و(وزير الدفاع أفيغدور) ليبرمان ندير الأمور بسياسة موزونة ومسؤولة، أطالبهم بالنوم”.

وأشارت “إسرائيل هيوم” إلى أن نتنياهو يقصد في انتقاده زعيم المعارضة في إسرائيل “آفي غاباي”، الذي اتهم حكومة نتنياهو بعدم قدرتها على ردع الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة.

وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع. (الأناضول)