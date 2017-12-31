لقب جديد على صدور نواب ووزراء الأردن للملك: “خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”
عمان- “القدس العربي”: وجه أعضاء الوزارة والبرلمان في الأردن بعد ظهر الأحد رسالة سياسية في غاية الأهمية وغير مسبوقة عندما علقوا جميعا على صدورهم صورة للملك عبدالله الثاني مع عبارة تتضمن لقبه الجديد وهو”خادم القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين”.
ولم تعرف بعد الخلفية السياسية التي تطلبت اللقب الجديد الذي لم يعلن عنه بصفة رسمية.
وشوهد خلال جلسة مناقشة البرلمان للموازنة المالية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وغالبية الوزراء يعلقون على صدورهم قطعة معدنية عليها صورة الملك مع عبارة تقول” خادم القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين”.
وبرز هذا المشهد على نحو مفاجيء وخلال مناقشة البرلمان الأولى للميزانية المالية التي تقدمت بها الحكومة الشهر الماضي.
وتستعمل الألقاب الملكية بالعادة بعد إرادة ملكية خاصة في حال تغيير اللقب.
لكن مراقبين اعتبروا ما حصل تحت قبة البرلمان مقدمة لاحتمالية إطلاق التسمية بصفة رسمية ودستورية على العاهل الاردني.
وقاوم الأردن بشدة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى واشنطن.
وعلمت “القدس العربي” أن رئيس الوزراء الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف طراونة لم يعترضا على الخطوة البروتوكولية الجديدة التي تطلق وصفا جديدا على الملك وهو خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين حيث يطلق الإعلام السعودي بالعادة على الملك سلمان بن عبد العزيز لقب “خادم الحرمين الشريفين”.
ويعبر اللقب الجديد عن سعي الأردن للتمسك التام بالوصاية الهاشمية على القدس بالرغم من كل ما يثار من جدل وبالتزامن مع تصويت مجلس حزب الليكود وفي نفس التوقيت على قرار داخلي يقترح ضم الضفة الغربية والقدس والمستوطنات.
ولم تقدم للرأي العام او للإعلام شروحات رسمية لها علاقة بالصفة الرسمية والدستورية لهذا اللقب.
لكن العشرات من النواب والوزراء شوهدوا يعلقون على صدورهم القطعة المعدنية التي تحمل الصورة واللقب الجديد للملك عبدالله الثاني.
سبب الخطوة معروف ..البعض يريد ان يجرد العاهل الاردني .دوره في فلسطين . مبروك للمملكة الهاشمية وخطوة ممتازة جدا .
بسم الله الرحمن الرحيم
جلالة الملك عبدالله الثاني
اهنئكم باللقب السامي خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
ياتاج أولى القبلتين سلامي،والثالث الحرمين في الإسلام
لقد كرمني والدكم رحمه الله بسبع برقيات تقديركماامر بتعليق بيتين من شعري على بوابة كلية الزرقاء الحكومية المحاذية لمدخل مدينة الزرقاء
عبدالله النجارالطرن: أبو تاج الحكمة/باريس
شاعرجامعة اليرموك1995
عضواتحادالكتاب الأردنيين سابقا
{۞ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ} [التوبة : 46]
والله عجيب..يمجدونه بالرغم من أن له ولأبيه الدور الأكبر في خسارة القدس وفلسطين
يا أخي حلو عنا وفلسطين بألف خير
هذا حق للملك عبدالله ألثانى بن الحسين أن يحمل هذا اللقب ” خادم القبلة ألأولى وثالث الحرمين الشريفين” إنه حق وليس منه من أحد. أتمنى على الملك أن يوافق على هذا التوجه.
الله ينصرك سيدنا، بتمنى تحط إيدك بإيد إردوغان، و خسئ من ظن أننا سنتنازل عن فلسطين، كل أردني تشكل فلسطين قضيته الأولى دون منازع، هذا زمن كشفت فيه الأقنعة
يستاهل أبو حسين – قدها وقدود
ولا حول ولا قوة الا بالله
@الكروي الله يمسيك بالخير…
حياك الله عزيزي الدكتور إبراهيم وحيا الله الجميع
بصراحة وبلا نفاق كان موقف الملك حسين بإسطمبول لأجل القدس أشرف ألف مرة ممن يدعون خدمة الحرمين
ولا ينسى الزملاء الأفاضل بأن جده الأكبر الشريف حسين بن علي كان خادم الحرمين الشريفين قبل قرن مضى !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الملك عبدالله الثاني نعم هو ملك وابن ملك وابن ملك وابن ملك وهو ملك لها وباستخقاق ( خادم اولى القبلتين وثالث الحرمين) هذا لقبه ويستحقه عن جدارة والوصاية هي حصرا وصاية اردنية على المقدسات الاسلامية في القدس هذه الوصاية حق مكتسب وحصري دون منازع لجلالة الملك عبدالله يحفظه الله وهذه. الوصاية تغيض الاعداء المتربصين الذين يكرهون. الخير للاردن وهم الذين ايدوا قرار ترامب لكن الموقف الاردني قوي ولن يتنازل عن ادواره التاريخية والاستراتيجية التي تمثل السيادة الاردنية
من هم الأعداء المتربصين ؟!
إسرائيل لا تبعد أكثر من مرمى حجر …و الصهاينة من سلبوا فلسطين و القدس …و لن يرقبوا إلاّ و لا ذمة ، إن إستطاعوا فينا واحداً واحد .
فلم هذا التناحر بيننا ؟
العصابات الحاكمة تظن ان الشعب سينحني بالالقاب والتمجيد الفارغ .خادم الحرمين.امير المومنيين.السلطان المعظم.نسو اننا في عهد الانترنت وكم من طاغية تم طرده اوقتله
هههه اجمل نكتة عام 2017
الهاشميون اصحاب فضل على الدنيا كامله وحماهم الله من الحاسدين الحاقدين
معك يا سيدنا الى الابد… نمضي يد بيد لحماية القدس .. حفظك وادامك الله .
لله الأمر – يا محترم الاردن والجيش الاردني اكثر من دافع عن القدس وفلسطين وقدم الشهداء وكان اخر الجيوش العربية التي تركت فلسطين ولو انه تلقي الدعم وبالأخص الدعم الجوي لكانت القدس والضفة الغربية ما زالت للفلسطينيين الجيش الأردني كان يقاتل بالسلاح الأبيض عند نفاذ الذخيرة وبشاهدة الأعداء قبل الأصدقاء – في الوقت الذي كان جنودنا البواسل يدافعون عن القدس وفلسطين اين كان؟؟
مبروك اللقب، وماذا بعد!!!!!!!
الأسرة الهاشمية معروفة باخلاصها الوطني ووقوفها تجاه القضية الفلسطنية.