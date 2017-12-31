عقب حجب تطبيقي “تلغرام” و”إنستغرام” في إيران .. وزير الداخلية يهدد المتظاهرين ـ (فيديو)

طهران: عززت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد جهودها لإخماد الاضطرابات في البلاد مع تعطيل المسؤولين خدمة رسائل شهيرة مع إرسال تحذيرات أكثر صرامة لمحتجين نظموا مظاهرات وتجمعات لليوم الرابع على التوالي.

وقال وزير داخلية إيران، عبد الرضا رحماني فضلي: “ليس هناك أي خيار لتسوية المشكلات بالعنف والارهاب” مشيرا إلى أن المظاهرات لم تعد احتجاجات، لكن بدلا من ذلك عصيان ضد الشعب. وتابع “لا يمكننا السماح بذلك ولن نسمح به“.

وقتل شخصان في الاحتجاجات المناهضة لسياسات حكومية محددة وكذلك ضد القيادة الدينية للبلاد.

وأضاف فضلي أن أي شخص يختار انتهاك القانون سيتعين أن يواجه العواقب، مشيرا إلى أن هناك سبلا قانونية يستخدمها المواطنون ، إذا أرادوا إثارة قضية مع الحكومة.

وقال مؤسس شبكة تليجرام ومديرها التنفيذي بافيل دوروف على تويتر إن منصة تليجرام للرسائل وهي المفضلة لدى الأشخاص الذين يبحثون عن وسائل أكثر أمنا للتواصل، قد تم تعطيلها عن معظم السكان في إيران اليوم الأحد.

وأضاف دوروف أن قرار إيران بوقف الخدمة جاء ردا على رفض تليجرام إغلاق “قنوات الاحتجاج بشكل سلمي“.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية “إسنا” أنه تم تقييد خدمة الإنترنت لدواع أمنية بسبب المسيرات حسبما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، على الرغم من أن قطع الخدمة يعني أنها ستكون مؤقتة وفقا للوكالة.

كما تم الإبلاغ عن مشاكل أخرى للاتصال بشبكة الإنترنت خاصة الاتصال من خلال الهواتف المحمولة ما جعل الكثيرين في أنحاء إيران غير قادرين على الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال فضلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن بعض الأفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة “العنف والخوف“، مضيفا “بالطبع مثل هذا السلوك سيتم سحقه“.

ودفعت التقارير عن المظاهرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحذير من جديد اليوم الأحد من أن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان“، مرددا تصريحات سابقة صادرة عن الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر قائلا: “الشعب أصبح أخيرا على وعي بطريقة سرقة أمواله وثروته وتبديدها على الإرهاب. ويبدو أنه لن يقبل بذلك بعد الآن“.

كان ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 إذا لم تخضع طهران لمزيد من القيود.

ومنذ الخميس الماضي، يخرج الالاف إلى الشوارع للاعراب عن مظالمهم، من بين ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة وسياسات طهران بشأن الشرق الاوسط على الرغم من تحذيرات من مسؤولي الامن. وتم اعتقال أكثر من 80 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

ومن جهة أخرى، أكدت البوابة الإلكترونية للتلفزيون الإيراني اليوم الأحد مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات معارضة للنظام في مدينة دورود بإقليم لورستان غربي إيران.

وبحسب بيانات مسؤولين من المقاطعة، لم تكن الشرطة الإيرانية متورطة في واقعة القتل. ورجح مدير الأمن في المقاطعة، حبيب الله خوجاسته أن هناك إشارات على تورط أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية ، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الايراني، حسن روحاني الذي لم يتحدث حتى الان بشكل علني عن القضية كلمة في وقت لاحق اليوم الاحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

في حين ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية “إسنا” أن من المتوقع أن يشارك روحاني في جلسة طارئة للامن حول المظاهرات، ربما غدا الاثنين.

وألقى بعض المتظاهرين باللوم على روحاني في عدم المضي قدما في إصلاحات اقتصادية، على الرغم من اتفاق مع المجتمع الدولي مقابل رفع العقوبات عن إيران.(وكالات).