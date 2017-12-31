جيسوس يتعرض لإصابة ويخرج من الملعب مبكرا أمام كريستال بالاس

لندن: خرج جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي من الملعب بعد 22 دقيقة من بداية مباراة فريقه على أرض كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الإصابة الأحد.

وبدا اللاعب البرازيلي، الذي عانى من إصابة في قدمه في فبراير شباط الماضي أبعدته عن الملاعب عدة شهور الموسم الماضي، منزعجا للغاية عند خروجه من الملعب جراء إصابة في ساقه ليحل محله سيرجيو أجويرو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما رد القائم محاولة لأجويرو عقب مشاركته مباشرة من تسديدته الأولى نحو مرمى أصحاب الأرض.

ولم يتضح على الفور مدى خطورة إصابة المهاجم البرازيلي. (رويترز)