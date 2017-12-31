إديرسون ينقذ ركلة جزاء ويحافظ على سجل سيتي الخالي من الهزيمة

لندن: أصبح كريستال بالاس، الذي أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثاني فريق يصمد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما فرض التعادل السلبي على الفريق المتصدر في ملعب سيلهورست بارك الأحد.

وحافظ سيتي، الذي تعادل 1-1 مع إيفرتون في أغسطس آب الماضي، على مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري خلال 21 مباراة لكن انتصاراته المتتالية توقفت عند 18 مباراة بسبب الدفاع الصارم لكريستال بالاس رغم أن سيتي ألقى بثقله في الشوط الثاني.

وحصل بالاس على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما عرقل البديل رحيم سترلينغ منافسه ويلفريد زاها لكن لوكا ميليفويفيتش المتخصص في تسديد ركلات الجزاء بالفريق أهدر فرصة الفوز عندما تصدى إديرسون لمحاولته.

ورغم سرعة وقوة دفاع بالاس كان سيتي قريبا من التسجيل عندما سدد البديل سيرغيو أجويرو كرة غيرت اتجاهها في أحد المدافعين وارتدت من القائم في منتصف الشوط الأول.

وشارك أجويرو بدلا من جابرييل جيسوس، وهو اللاعب الثاني الذي يتعرض للإصابة في اللقاء بعد سكوت دان قائد بالاس، بينما كان اللاعب الثالث هو كيفن دي بروين من سيتي وخرج محمولا على محفة. (رويترز)