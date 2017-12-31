18 قتيلا على الأقل باعتداء استهدف مراسم تشييع في أفغانستان

كابول: قتل 18 شخصا على الاقل واصيب 14 آخرون بجروح الأحد في تفجير استهدف مراسم تشييع في شرق أفغانستان، بحسب ما اعلن مسؤولون، في ختام عام دموي آخر بالنسبة للافغان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي كانت السلطات اعلنت في وقت سابق انه هجوم انتحاري، فيما بات يُعتقد انه نجم عن انفجار عبوة ناسفة أُلصقت بدراجة نارية.

واعلنت حركة طالبان على حسابها على تويتر أن لا علاقة لها بالانفجار.

وقال لفرانس برس المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار حيث وقع الاعتداء عطاء الله خوجياني إن “الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة بحسب ما توصلت اليه تحقيقاتنا”.

واعلن مكتب حاكم الولاية ان حصيلة قتلى الانفجار قرب جلال اباد عاصمة الولاية بلغت 18 قتيلا و13 جريحا.

وأكد مدير الصحة في الولاية نجيب كماوال هذه الحصيلة الجديدة.

ووقع الانفجار خلال مراسم تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لاسباب طبيعية، بحسب ما افاد بيان لمكتب حاكم الولاية.

وعثر في المقبرة على حطام دراجة نارية، وهي احدى وسائل النقل الاكثر شيوعا في أفغانستان.

وتناثرت بقع من الدماء والملابس والاحذية على الأرض.

واظهرت صور يعتقد أنها لموقع الهجوم جثثا مضرجة بالدماء وسحابة من الدخان الأسود، فيما فر المشاركون في التشييع، مذعورين، وهم بغالبيتهم من المسنين.

- عام دموي للمدنيين

وكثف تنظيم الدولة الاسلامية عملياته في افغانستان في كانون الاول/ ديسمبر الجاري، علما أن حركة طالبان تبنت غالبية الاعتداءات التي حصدت قتلى في البلاد.

ويأتي الانفجار في ولاية نانغرهار، المحاذية لباكستان، وأحد معاقل تنظيم الدولة الاسلامية، بعد ثلاثة ايام من هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول واوقع 41 قتيلا و84 جريحا.

وكان سبقه اعتداء في يوم عيد الميلاد بالقرب من مكتب لجهاز الاستخبارات الافغاني في كابول، تبناه التنظيم المتطرف، ادى الى مقتل ستة مدنيين.

وفي 18 كانون الاول/ ديسمبر الجاري شن مسلحون من التنظيم هجوما على مركز للتدريب العسكري تابع للاستخبارات الافغانية في غرب كابول، ما ادى الى اشتباكات مع قوات الامن، التي جرح اثنان من عناصرها.

ويصعّد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، الذي عزز تواجده في أفغانستان منذ العام 2015، هجماته في كابول، مستهدفا مراكز أمنية والاقلية الشيعية في البلاد.

ويختتم انفجار الأحد عاما دمويا بامتياز في أفغانستان، حيث تعتبر حصيلة ضحايا 2017 من الأسوأ في البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في 2001.

وسقط في أفغانستان أكثر من ثمانية آلاف مدني بين قتيل وجريح جراء أعمال عنف مرتبطة بالنزاع في الأشهر التسعة الاولى من 2017، بحسب تعداد لبعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين العام الماضي 11418 شخصا وهي الاعلى في سنة واحدة منذ بدء الأمم المتحدة توثيق القتلى والجرحى المدنيين في 2009. (أ ف ب)