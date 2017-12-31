الحرس الثوري يحرر مهندساً إيرانياً مختطفاً في أفغانستان

طهران: أعلن قائد “مقر قدس″ للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد ماراني أن “أبطال هذه القوة” تمكنوا من تحرير مهندس إيراني كان مختطفا داخل الأراضي الافغانية.

وأوضح العميد ماراني أن مقاتلي مقر “القدس″ ومن خلال التنسيق مع المراجع القانونية واجراء عمليات استخباراتية وعملانية خاصة نجحوا الاحد الماضي في تحرير مهندس ايراني من منتسبي شركة جهاد نصر من براثن مختطفين في افغانستان،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وتابع أن المهندس الإيراني كان يعمل كمقاول في مشروع اروائي في احد مزارع مدينة هامون شمال محافظة سيستان وبلوجستان وجرى اختطافه من قبل مجهولين في 14 كانون أول/ ديسمبرأثناء عودته الى مقر اقامته وتم نقله الى ولاية حدودية في افغانستان.

واكد العميد ماراني ان المختطفين ابلغوا اسرة المهندس بدفع فدية والا سيقدمون على قتله قبل ان يتمكن مقاتلوا مقر القدس من تحريره من براثن المختطفين عبر عملية استخبارية ناجحة واعتقال خمسة من المختطفين الناشطين في أفغانستان.