مؤسسات فلسطينية: إسرائيل اعتقلت نحو سبعة آلاف فلسطيني في 2017

رام الله: قالت مؤسسات رسمية وحقوقية فلسطينية الأحد إن إسرائيل اعتقلت 6742 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2017.

وذكرت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين 1467 طفلاً، و156 امرأة، و14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني و25 صحفياً.

وحسب البيان بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليا نحو 6500 أسير، منهم نحو 350 طفلاً قاصراً، و58 أسيرة، بينهن 9 فتيات قاصرات و450 معتقلا إداريا و22 صحفيا و10 نواب.

وأكد البيان أن أعلى نسبة اعتقالات جرت خلال كانون أول/ ديسمبر 2017 باعتقال 926 فلسطينيا نصفهم من شرق مدينة القدس على أثر الاحتجاجات على الإعلان الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. (د ب أ)