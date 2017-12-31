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نجم سينمائي هندي يقرر حوض غمار السياسة

Dec 31, 2017

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نيودلهي: أعلن النجم السينمائي الهندي راجينيكانت الذي يحظى بشعبية كبيرة في أنحاء عدة من البلاد، الأحد عزمه خوض المعترك السياسي.

وقد أنهى إعلان الممثل البالغ من العمر 67 عاما انتظارا استمر نحو عقدين لكثير من محبيه خصوصا في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند حيث يتمتع بشعبية كاسحة ويحمل لقبسوبرستار“.

وقال راجينيكانت في كلمة له داخل قاعة غصت بأنصاره في مدينة تشيناي عاصمة الولايةسأشكل حزبي الخاص الذي سينافس على المقاعد ال234 في الانتخابات المقبلة للمجلس المحليفي الولاية.

وتعاني هذه الولاية التي يقطنها 72 مليون نسمة اضطرابات سياسية منذ وفاة رئيس وزرائها جايالاليثا جايارام وهو أيضا نجم سينمائي سابق في كانون الاول/ديسمبر 2016.

وقد عمل راجينيكانت سائق حافلات في مدينة بنغالور في جنوب الهند قبل الانتقال الى تشيناي في 1973 ليحقق حلمه بالتمثيل.

وهو أصبح من أكبر نجوم السينما الناطقة بلغة التاميل.(أ ف ب).

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