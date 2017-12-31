نجم سينمائي هندي يقرر حوض غمار السياسة

نيودلهي: أعلن النجم السينمائي الهندي راجينيكانت الذي يحظى بشعبية كبيرة في أنحاء عدة من البلاد، الأحد عزمه خوض المعترك السياسي.

وقد أنهى إعلان الممثل البالغ من العمر 67 عاما انتظارا استمر نحو عقدين لكثير من محبيه خصوصا في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند حيث يتمتع بشعبية كاسحة ويحمل لقب “سوبرستار“.

وقال راجينيكانت في كلمة له داخل قاعة غصت بأنصاره في مدينة تشيناي عاصمة الولاية “سأشكل حزبي الخاص الذي سينافس على المقاعد ال234 في الانتخابات المقبلة للمجلس المحلي” في الولاية.

وتعاني هذه الولاية التي يقطنها 72 مليون نسمة اضطرابات سياسية منذ وفاة رئيس وزرائها جايالاليثا جايارام وهو أيضا نجم سينمائي سابق في كانون الاول/ديسمبر 2016.

وقد عمل راجينيكانت سائق حافلات في مدينة بنغالور في جنوب الهند قبل الانتقال الى تشيناي في 1973 ليحقق حلمه بالتمثيل.

وهو أصبح من أكبر نجوم السينما الناطقة بلغة التاميل.(أ ف ب).