عباس يجدد تأكيده التمسك بالقدس عاصمة للفلسطينيين

رام الله: جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد تأكيده أن القدس (الشرقية) هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وقال عباس أمام عشرات الأشخاص في محاذاة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله “حاولوا ويحاولون أن يغيروا مجرى التاريخ ومجرى الجغرافيا ومجرى الاديان ومجرى الثورات ليقولوا ان القدس هي عاصمة للاخرين”.

وتدارك “كلا، انها عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية إن شاء الله”.

واضاف “مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا أن يغيروه، نحن هنا مرابطون وباقون وصابرون وصامدون”.

ويأتي موقف عباس بعد أربعة اسابيع من التظاهرات التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واحيت حركة فتح الأحد الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقها وانطلاق الثورة الفلسطينية. وجرى الاحتفال المركزي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث مقر الرئيس الفلسطيني، فيما شارك الالاف في احتفال مماثل في قطاع غزة.

حركة “فتح” تحتفل بذكرى تأسيسها بمسيرة في رام الله

وانطلقت مسيرة بمشاركة المئات من أنصار “فتح” من مدرسة “ذكور رام الله” الثانوية، باتجاه ضريح الرئيس الفلسطيني وزعيم الحركة الراحل ياسر عرفات، وسط رام الله.

ورفع المشاركون رايات الحركة والأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مؤيدة لـ”فتح”، التي يتزعمها حاليا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشارك في المسيرة فرقة للكشافة وملثمون رفعوا الأعلام الفلسطينية وصورا للرئيس عباس.

وقال محمود العالول، نائب القائد العام لحركة “فتح”، في تصريح للأناضول على هامش المسيرة، إن “الحركة تجدد العهد على المضي قدما لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف العالول: “فتح قررت هذا العام تحويل مهرجانات الاحتفال إلى فعاليات منددة بالإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسياسات الإسرائيلية”.

وفي وقت لاحق مساء الأحد أضاء الرئيس عباس شعلة انطلاقة الحركة في مقر الرئاسة الفلسطينية، وسط رام الله.

وأسس الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مع عدد من رفاقه، وأبرزهم (خليل الوزير، وصلاح خلف، وخالد الحسن، وفاروق القدومي)، حركة “فتح” في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1959.

ودشنت “فتح”، ما يعرف بـ”الكفاح المسلح”، من خلال أول عملياتها العسكرية، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1964، حيث فجرّ عناصر يتبعون للحركة نفق “عَيْلَبون”، في منطقة غور الأردن، شرقي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين. (أ ف ب) (الأناضول)