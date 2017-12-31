بالفيديو .. الخطيب يكشف تفاصيل مشروع القرن في النادي الأهلي

لندن-”القدس العربي”:

أعلن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، عن تفاصيل مشروع القرن الذي ينتظره عشاق العملاق القاهري منذ عقود، والذي أدرجه بيبو في برنامجه الانتخابي، قبل أن يَصل لسدة حكم كبير القارة السمراء، باكتساح الرئيس السابق المهندس محمود طاهر في اليوم الأخير من نوفمبر الماضي.

وفجر المصري الوحيد الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، المفاجأة المدوية بالكشف عن تصميم الملعب الخاص بالنادي، ضمن خطة التطوير الكبرى في منشآت الأهلي خلال السنوات القليلة الماضية، كما أوضح الخطيب أن الشركة التي ستتولى تنفيذ الملعب، تعهدت بتسليم تحفة معمارية ستُصنف من أفضل 10 ملاعب في العالم.

من جانبه، بصم المتحدث باسم الشركة الراعية للنادي على صحة الخط العريض الذي وضعه الخطيب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، خصيصًا للكشف عن جديته في تنفيذ برنامجه الانتخابي كما وعد باليوم والساعة بعد 30 يوم من توليه الرئاسة، وقال الحارثي أن شركة بوبيوليس الذي أنشأت أشهر قلاع إنكلترا مثل “ويميلي” في حُلّته الجديدة وملعب “الإمارات” وملعب توتنهام الجديد الجاري تنفيذه و60% من المشاريع العملاقة في كل بقاع الأرض، ستقوم بعمل ملعب وفندق في مجمع واحد.

وبعد فاصل من المدح في شعبية النادي الأهلي في مختلف أنحاء العالم، أكمل مميزات الملعب المُنتظر، باستعراض صور “جرافيك” للمشروع، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ستكون بالانتهاء من الملعب ومجمع الرماية والفندق المكون من 100 غرفة ستحمل أسماء أساطير النادي على مر العصور، والثانية الخاصة بوسائل الترفية بمجمع مطاعم وسينمات ومسارح، بالإضافة لمتحفين ومسبح في أعلى نقطة من الملعب، في قمة الرفاهية في الجمع بين السباحة ومشاهدة المباريات.