السلطة الفلسطينية تستدعي ممثلها في واشنطن “للتشاور” بعد القرار الأمريكي بشأن القدس
Dec 31, 2017
رام الله (الاراضي الفلسطينية):قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة “للتشاور”، وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر.
واوردت وكالة وفا الرسمية للانباء ان المالكي قرر استدعاء “رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط، للتشاور” بدون ان تدلي بمزيد من التفاصيل.(أ ف ب) .
صح النوم…. بكير…. فعلا الي استحوا ماتوا….
نقول لما يسمى “وزير” تحت الاحتلال، تحرير الاوطان ما بتم من خلال لبس البدلات الفاخرة وركوب سيارات المرسيدس والاقامة في القصور الفخمة. تحرير الاوطان بدو رجال يدها على الزناد وترابط على الثغور… هؤلاء هم الوطنيون الحقيقيون…. اما الاخرون فهم عونطجيون تجار قضية.