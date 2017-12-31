السلطة الفلسطينية تستدعي ممثلها في واشنطن “للتشاور” بعد القرار الأمريكي بشأن القدس

رام الله (الاراضي الفلسطينية):قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة “للتشاور”، وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر.

واوردت وكالة وفا الرسمية للانباء ان المالكي قرر استدعاء “رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط، للتشاور” بدون ان تدلي بمزيد من التفاصيل.(أ ف ب) .