السعودية تعلن القبض على 300 ألف مخالف وترحيل أكثر من 65 ألفا منهم

الرياض: أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من إلقاء القبض على أكثر من 300 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى أنها قامت بترحيل 65715 مخالفاً.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان مساء اليوم، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وحتى نهاية الجمعة الماضية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط (301314) مخالفاً، منهم (167598) مخالفاً لنظام الإقامة و(96889) مخالفاً لنظام العمل و(36827) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

واعلنت الوزارة ان إجمالي المواطنين السعوديين الذين تم ايقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغوا 109 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 81 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعودياً.

وأضاف البيان أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (47474) مخالفاً وإحالة (43457) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (49703) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل (65715) مخالفاً.(د ب أ).