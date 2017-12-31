الشاب خالد يرفع علم تونس في الإمارات ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

في خطوة وصفت بأنها ذات دلالة وسط الأزمة بين الإمارات وتونس، رفع االمغني الجزائري الشاب خالد علم تونس خلال حفل فني بالقرية العالمية في دبي جنبا إلى جنب مع علم بلده الجزائر وعلم المغرب، الذي يحمل جنسيته كذلك، وهو متزوج من مغربية.

وكانت الأزمة بين تونس و الإمارات نشبت قبل أيام ع، بعد منع الأخيرة التونسيات من السفر على متن طيران الإمارات لأسباب قالت إنها أمنية.

وردت السلطات التونسية بتعليق عمل طيران الإمارات في المطارات التونسية.