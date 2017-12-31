غادة عبد الرازق تنال البراءة من تهمة الفعل الفاضح 

لندن-“القدس العربي”:

نالت الفناة غادة عبد الرازق البراءة وفقا لحكم المحكمة المختصة بالقاهرة من تهمة ارتكاب فعل خادش للحياء، وهو الاتهام الذي تقدم به احد المحامين عقب بث غادة لمقطع فيديو وهي بملابس نوم غير لائقة واظهرت بعض مناطق حساسة من جسدها كما ورد في حيثيات الاتهام . الفنانة غادة عبد الرازق غردت من خلال حسابها الرسمي الموثق على “تويتر” دون الاشارة لحكم البراءة مكتفية بتهنئة لمتابعيها على تطبيق “إنستغرام” والبالغ عددهم 5 مليون كما ذكرت غادة في نفس تغريدة التهنئة بالعام الجديد.

