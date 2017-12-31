أمير قطر مغردا: 2017 عام ثقيل على أمتنا ونأمل الخير لشعوبنا بـ2018

الدوحة : قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن “عام 2017 كان ثقيلاً على الأمة والمنطقة”، معربا عن تمنياته بالخير والاستقرار للأمة والسلام للعالم في العام الجديد 2018.

جاء ذلك في تغريدة كتبها أمير قطر على صفحته الشخصية في موقع “تويتر”، اليوم الأحد، تزامنا مع نهاية العام.

وأضاف: “نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا.. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع، ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار”.

وذيّل أمير قطر تغريدته بعبارة: “وكل عام وأنتم بخير”.

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع بمجرد نشرها، إذ تفاعل معها نحو 8 آلاف مغرد؛ بين إعجاب وإعادة تغريد ورد، في أول 30 دقيقة من نشرها.

يذكر أن أمير قطر دشن حسابه في تويتر يوم 18 ديسمبر الجاري، ويتابع حسابه نحو 137 ألف شخص.

وشهد 2017 أسوأ أزمة خليجية في تاريخ المنطقة، اندلعت عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارا. (الأناضول ).