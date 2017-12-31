كينيا.. مصرع 36 شخصا في تصادم حافلة ركاب بشاحنة-(فيديو)

نيروبي : لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم 3 أطفال، الأحد، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة أثناء توجه الأولى إلى العاصمة الكينية نيروبي، وفق مصدر بالشرطة.

وفي حديث للأناضول، قال مسؤول رفيع بشرطة مدينة ناكورو، مفضلاّ عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إنّ “عدد القتلى ما زال ثابتا عند 36، فيما أصيب 18 آخرون بعضهم يعاني من إصابات تهدد الحياة“.

ووقعت الحادثة عند توجه حافلة على متنها 46 راكبا من مدينة ناكورو باتجاه العاصمة نيروبي.

وتوفي 30 شخصا على الفور، فيما لقي 6 آخرون مصرعهم متأثرين بإصابتهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

وتصنف منظمة الصحة العالمية كينيا كواحدة من أسوء بلدان العالم في سلامة الطرق.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 150 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث طرق في هذا البلد الإفريقي، حسب أرقام الهيئة الوطنية للنقل والسلامة في كينيا.(الأناضول).