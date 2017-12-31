غوارديولا يكشف عن فترة غياب جيسوس ودي بروين!

لندن-”القدس العربي”:

بدا المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، حزينًا على خسائره البشرية في مباراته أمام كريستال بالاس، أكثر من حزنه على ضياع فرصة توسيع فارق النقاط مع أقرب اليائسين على المنافسة على لقب البريميرليغ لأكثر من 15 نقطة، بعد التعادل مع نسور عاصمة الضباب بدون أهداف في موقعة “سيلهرست بارك” ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري.

وجاءت الأنباء السيئة في آخر ساعات عام 2017، بسقوط اليافع البرازيلي جابرييل جيسوس على الأرض، بإصابة مُرعبة في الركبة، انعكست في نوبة البكاء التي سيطرت عليه لحظة استبداله بسيرخيو أغويرو في أول 20 دقيقة، قبل أن يكتمل المشهد بخروج الأشقر البلجيكي كيفن دي بروين على محفة في اللحظات الأخيرة من المباراة السلبية، ما سبب صدمة للجماهير، التي لا تتوقف عن استقبال مثل هذه الأنباء، كما حدث مع بنجامين ميندي، الذي انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية، فضلاً عن استمرار انتكاسات القائد الزجاجي فينسنت كومباني، الذي عاد لنقطة الصفر من جديد، ومن قبله المدافع الشاب جون ستونز.

وبعد انتهاء المباراة، سُئل المدرب الكاتلوني عن التشخيص المبدئي لإصابة الثنائي المُبدع، فأجاب في حديثه مع تلفزيون BT البريطاني “لقد تعرض جيسوس لإصابة مُزعجة للغاية، نتمنى له الشفاء العاجل، لكنه في الغالب سيكون لفترة تتراواح بين شهر أو اثنين”.

“دي بروين؟ كنا محظوظين أنه أفلت من إصابة مروعة أمام توتنهام (تدخل ديلي آلي العنيف عليه)، وهذا كان في الماضي، أم الآن .. فلا أعرف ما سيحدث في المستقبل، إننا ما زلنا ننتظر نتائج الفحوصات”.

الجدير بالذكر، أنه برغم تعادل المان سيتي خارج قواعده مع ممثل جنوب لندن الذي يقوده فنيًا المُخضرم روي هودسون، إلا أنه حافظ على صدارته بفارق 14 نقطة عن الوصيف تشيلسي، و15 عن جاره في المدينة “مانشستر يونايتد”، الذي واصل عروضه المُخيبة لآمال أنصاره بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام ساوثامبتون أمس السبت على ملعب “أولد ترافورد”.