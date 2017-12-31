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البابا في رسالة نهاية العام: حروب وأكاذيب شابت سنة 2017

Dec 31, 2017

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 الفاتيكان :  قال البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة نهاية العام إن سنة 2017 شابتها حروب وأكاذيب وظلم وحث الناس على تحمل مسؤولية أفعالهم.

وقال البابا خلال قداس مسائي في كنيسة القديس بطرس يمثل آخر مناسبة عامة له خلال العام إن البشريةأهدرت وأضرتهذه السنةبأشكال كثيرة من خلال عمليات قتل وأكاذيب وظلم“.

وقال إنه على الرغم من أن الحرب كانت أبرز علاماتالكبرياء البغيض والسخيففإن تجاوزات كثيرة أخرى تسببت فيتدهور إنساني واجتماعي وبيئي“.

وأضافعلينا تحمل مسؤولية كل شيء أمام الرب وأشقائنا ووجودنا“.

وعلى الرغم من أن البابا لم يذكر أحداثا محددة وقعت في 2017 إلا أنه أدلى برأيه بشأن كثير من أكبر القضايا في العالم على مدار العام.

ففي ابريل نيسان أدان الباباالمذابح غير المقبولةلأبرياء في هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا. وقبل شهر فقط زار ميانمار حيث اضطر أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين للفرار من ديارهم إلى بنجلادش المجاورة وأجرى محادثات مع السلطات في محاولة لتخفيف الأزمة.

وسعى البابا أيضا إلى تشجيع السلام في كولومبيا خلال زيارة في سبتمبر أيلول وضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعالجة قضايا التغير المناخي في مايو أيار. وأبدى البابا قلقه بشأن الترسانات النووية في خضم تزايد التوتر بين كوريا الشمالية والغرب.(رويترز).

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