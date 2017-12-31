تفاصيل ما بعد ليلة “تقاعد ثلاثة أمراء”: الرواية الرسمية “على الحافة” والأردن في مواجهة “حرب معلومات وتسريبات”

عمان ـ “القدس العربي” من بسام البدارين:

سلسلة الأخبار التي أعقبت إحالة ثلاثة أمراء من الاردن على التقاعد من القوات المسلحة قد لا تعني شيئا لا بحكم وزنها الواقعي ولا مصدرها ولا ترويجها بقدر ما تؤشر على سلسلة موازية من المحطات السياسية والاعلامية الاكثر اهمية التي تظهر مجددا الحاجة لإعادة قراءة المشهد الداخلي.

ما بين شائعة ربطت المسألة بعناصر “سعودية وإماراتية” و”تسريبة” فبركت عن “إقامة جبرية” طالت أمراء، حبس الاردنيون انفاسهم عند وسائط التواصل الاجتماعي وبرزت ملامح متجددة لأزمة قديمة تخفق السلطة في معالجتها وعنوانها الرئيسي “شغف الاردنيين بمتابعة الشبكة العنكبوتية والغياب المقلق للرواية الرسمية الصلبة وضعف مصداقية أي رواية بسبب تأخيرها”.

بدا بوضوح وصحافة المواقع تكرر التسريبات عن الأردن أن الحبل منفلت تماما وزمام المبادرة خارج الخدمة عندما يتعلق الأمر بالإعلام الرسمي وأن “أي خبر مدسوس″ يمكن ان ينتج صداعا لعدة أيام وان الدولة – وهذا الاهم- وأمام ضغط الشائعات لم تعد تمانع الاستمرار في مسلسل “نفي” احداث يبتكرها او يخترعها آخرون.

خلال الأيام الاربعة الماضية واجهت الحالة الاردنية التي أعقبت بكل حال التصعيد الملموس في ازمة القدس ونقل السفارة وضعا غريبا بدا فيه ان القصة الرسمية “على الحافة ” تماما.

الملك عبدالله الثاني يوفر الغطاء لقرار في قمة الاصلاح المؤسسي عند إحالة الامراء الثلاثة علي ابن الحسين وفيصل ابن الحسين وطلال ابن محمد على التقاعد لكن القصة والتي ينبغي ان تكون نبيلة وايجابية “تفلت” من قبضة السلطة في التفاصيل فتتراكم كمية كبيرة من الروايات والتسريبات الصحافية خارج سياق الحدث ويصبح الاردني الرسمي تحت الهجوم الاعلامي ومضطر للرد والنفي وكأن الحكومة “متهمة”.

هذا تماما ما حصل عندما ابلغ العاهل الملك عبدالله الثاني شقيقيه فيصل وعلي وابن عمه طلال بانهم يغادرون الخدمة العسكرية تقديرا لبرنامج إعادة الهيكلة ويشكرهم ويمنحهم رتبة أعلى شرفية ويتمنى لهم التوفيق.

الخبر عادي والقرار حظي بغطاء “القائد الاعلى للقوات المسلحة” على حد تعبير الكاتب السياسي سلطان الحطاب وعلى أساس إقناع الأردنيين عمليا أن الملك يبدأ بعائلته عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة قوات الجيش وفقا لما لاحظه وقاله امام “القدس العربي” عضو البرلمان البارز خليل عطية.

سبق لأمراء كبار ان غادروا الخدمة العسكرية وهذا الإجراء معتاد ومألوف وتقبله الأمراء وأهمهم علي ابن الحسين الذي نشر رسالة شكر فيها الملك ورفاق السلاح.

الأمراء الثلاثة لديهم ملفات ومهام في مؤسسات سيادية مهمة اخرى كما ان العملية لا تنطوي على أي “إقصاء” حيث ظهر الأميران علي وفيصل في دار عزاء رجل الأعمال نديم غندور معا عصر السبت قبل صدور بيان الديوان الملكي الذي يهدد بملاحقة قانونية لكل من يروج الأكاذيب.

كان يمكن للأمر ان يعبر ببساطة وضمن المألوف الاردني خصوصا في ظل التماسك الشديد الذي عرفت به العائلة الهاشمية طوال الوقت لولا ان “جهة أو جهات” لا تزال مجهولة قررت الاستثمار في الحدث وشن “حرب معلومات” غير مسبوقة على الأردن تدعي ما هو غير مسبوق أو مألوف في تاريخ المملكة برمتها من تمرد وعصيان واتصالات خارجية وبعد أمني قبل تقمص روايات مفبركة تماما من طراز اقامة جبرية او خلافه.

قالها مسؤول سياسي بارز بوضوح لـ”القدس العربي” وهو يشرح: تلقيت عاصفة من التساؤلات والاستفسارات على “واتس اب” العمل تستسفر عن قصة لا ترقى لمستوى شائعة ولم أجد جوابا من أي نوع إلا إرسال ذلك الوجه الإلكتروني الصغير الذي يبتسم وتنهمر دموعه في نفس الوقت.

المسؤول نفسه يضيف: الأمراء الثلاثة قمة في الامتثال والجندية وخدمتهم في الجيش أصلا روتينية وغير جوهرية ولديهم مهام أخطر وأدق يحتفظون بها ولا علاقات “خاصة او شخصية” لهم بأي دولة صديقة او شقيقة ولا يوجد اصلا اي دولة عربية تتآمر على الاردن والقصص كلها من الألف إلى الياء مفبركة ولا اساس لها خلافا لأنها غير منطقية.

ما يقوله المسؤول الاردني واضح ضمنا فهو يتحدث عن “عاصفة شائعات” طالت بلاده فجأة ولاقت من يستمع لها ويقرأها من المواطنين عشية اعياد الميلاد والعام الجديد.

يحصل ذلك لسبب بصورة مرجحة – يقول النائب عطية- وهو يميل كالكثير من الساسة واعضاء البرلمان للربط بين القصص التي تهاجم بلاده وبين “تصدر القيادة الاردنية” للمعركة الاخيرة دفاعا عن القدس وعروبتها.

قد لا تصلح مثل هذه القراءة لتفسير كل تفصيلات ما حصل بعد اندلاع قصة “الامراء الثلاثة المحالين على التقاعد”.

لكن الاستدراك واجب لمعرفة خلفية ما حصل فعلى نحو أو آخر يمكن القول ان “العائلة الهاشمية” هاجمت وبضراوة وضربت على اوتار غير معهودة تضامنا مع القدس واحتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب.

هنا تحديدا يمكن القول ان الأمراء سجلوا نقاطا خلف عميدهم الملك عبدالله الثاني لا يمكن اسقاطها من الحساب من المرجح انها “أزعجت” بعض الاتجاهات او حتى الدول.

للتذكير وليس الحصر الامير حمزة ابن الحسين ولي العهد الأسبق كان أول من وصف قرار ترامب يوم صدوره بانه “أهوج” والأمير علي بن الحسين توجه علنا بسؤال لم يطرح سابقا على بنيامين نتنياهو وترامب نفسه عندما تضامن مع الفتاة المناضلة “عهد التميمي” حيث سأل: هل هذه الفتاة هي التي تخيف اسرائيل؟.

في الاثناء قدم “العم المخضرم” حسن بن طلال مداخلة في حوار مغلق لم يتطرق له اي إعلام مع وجهاء مدينة الخليل عندما تحدث حسب شاهد عيان تحدث لـ”القدس العربي” عن “فلسطين والقدس التي لا يمكنها ان تعود إلا بالحق والقوة”.

في السجل ايضا موقف متلفز للملك عبدالله الثاني يعلن فيه ان “القدس ليست للبيع ولا بـ100 مليار دولار”.

وليس سرا بالسياق نفسه أن أحد الامراء صاح في شخصيات وطنية قابلته مؤخرا وهو يقول “… قبر جدي في الاقصى ولن يخيفنا ما يحصل والقدس ثابتنا الذي لا نتنازل عنه”.

المهم هذه الصورة يمكن تركيبها على اساس مواقف علنية وليست لأغراض “التسييس″ لأقطاب العائلة المالكة.

عليه يبقى السؤال: هل يمكن ان يثور اصلا أي خلل داخل الدولة الاردنية في ظل مثل هذا الإجماع؟

الإجابة على طارح مثل هذا السؤال غير ممكنة إلا في حالة واحدة بعد “استيعاب” الدروس المحلية المتعلقة بالإرباك الذي تسببت به تسريبات ما قبل العام الجديد وهي الحالة التي يمكن رصدها عند وضع خارطة بأسماء “الجهات” او الدول التي لا تعجبها وقفة الاردن الرسمي والشعبي الاخيرة بخصوص القدس.

هنا حصريا يمكن ان نقرأ من باب التحليل فقط إسم الليكود الاسرائيلي و”أتباعه ” العرب الكثر المفترضين وكذلك إسم المجموعة التي قال بيان رسمي انها “مغمورة” وتتقمص دور “معارضة في الخارج” من ذلك النوع الذي “لا يمانع″ حضور مؤتمرات الليكود.