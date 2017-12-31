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دول المحيط الهادي تحتفل أولا ببدء عام 2018 وسماء سيدني تضيء بألعاب نارية

Dec 31, 2017
جاكرتا
جاكرتا

سيدنيشهدت احتفالات بدء العام الجديد في سيدني شلالا من الألعاب النارية بألوان قوس قزح من جسرسيدني هاربور بريدجاحتفالا بتقنين أستراليا لزواج المثليين مع استقبال آسيا لعام .2018

وكان العرض متعدد الالوان هو خاتمة الاحتفال ،بالنسبة إلى 6ر1 مليون شخص تجمعوا حول ميناء سيدنى لمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي استمر 12 دقيقة.

وتم إطلاق  100 ألف لعبة نارية بلغ وزنها ثمانية اطنان بقيمة 7 ملايين دولار استرالي (5ر5 مليون دولار أمريكي) حول الميناء.

وتم بث الحدث على الهواء مباشرة في بقية أنحاء العالم.

وقالت عمدة سيدني، كلوفر مور/ إن اطلاق شلال الألعاب النارية بألوان قوس قزح من الجسر جاء بمناسبة تصويت في كانون أول /ديسمبر بتقنين زواج المثليين، وكذلك بمناسبة الكرنفال الـ40 للمثليين والمثليات /ماردي جرا/ .

ومن جانب آخر، تم تشديد إجراءات الأمن، وتم تزويد بعض أفراد الشرطة ببنادق نصف آلية، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية.

 

 

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وتعاملت الصين بشكل أقل صخبا وبهرجة مع قدوم عام 2018، حيث يبدأ عام الكلب بعد ستة أسابيع.

ومع اقتراب عام 2018 في أوروبا، سعى القادة إلى تحديد أفضل أسلوب للحديث عن العام المقبل.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في خطابها بمناسبة العام الجديد، مواطني ألمانيا إلى إظهار التضامن والاحترام عند المشاركة في النقاشات السياسية مع بعضهم البعض.

وفى الوقت نفسه، وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتحقيق خروجناجحلبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاقتصاد البريطاني، وبناءمجتمع أكثر عدلا للجميعفي خطاب بمناسبة العام الجديد.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مزيد من التفاهم بين الأجيال في العام المقبل.(د ب أ).

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