الريال يضع خطة مبدئية لخطف هازارد وهاري كين

لندن-”القدس العربي”:

أفادت تقارير إنكليزية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، سيعود عاجلاً أو آجلاً للضغط على نظيره في توتنهام دانيال ليفي، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال جلاد حراس البريميرليغ في آخر عامين هاري كين، لتدعيم هجوم النادي الملكي، الذي تأثر كثيرًا بانخفاض معدل أهداف الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في بطولة الدوري المحلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار”، فإن رجل الأعمال الإسباني سيعرض على رئيس السبيرز إتمام صفقة تبادلية، بموجبها يعود الويلزي غاريث بيل إلى الجزء الأبيض من شمال لندن، في المقابل يذهب مهاجم إنكلترا الأول إلى “سانتياغو بيرنابيو”، بالإضافة لفارق السعر بين اللاعبين، الذي سيذهب بطبية الحال لخزينة الديوك.

وأشارت الصحفية، إلى أنه في حالة رفض الفريق اللندني فكرة الصفقة التبادلية، سيضطر بطل أوروبا للتقدم بعرض ضخم، لن تَقل قيمته عن 150 مليون جنيه إسترليني، مع عدم استبعاد سيناريو رفض ليفي إذا كانت لديه رغبة أن يجعل كين أغلى لاعب في العالم، أي أكثر من قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة، والتي بلغت حوالي 198 مليون بعملة المملكة المتحدة.

أما صحيفة “ذا صن”، فقد ربطت مستقبل النجم البلجيكي إدين هازارد بالريال هذا الشتاء، وذلك بعد ساعات من تصريحات هازارد الأب التي اعترف خلالها برغبة نجله في خوض تجربة جديدة مع عملاق الليغا، حيث قال المصدر أن الريال سيحاول إتمام الصفقة مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، استنادًا على رفض اللاعب تجديد عقده مع ناديه، حتى بعد وصول العرض الأخير لضعف راتبه الحالي.