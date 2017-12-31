وست بروميتش يُعقد حسابات أرسنال بتعادل في الوقت الميت

لندن-”القدس العربي”:

فرض وست بروميتش ألبيون نتيجة التعادل على ضيفه اللندني أرسنال، في المباراة التي استضافها ملعب “ذا هاوثورنس″، وانتهت بهدف لكل فريق لحساب مباريات الجولة الـ21 للدوري الإنكليزي الممتاز، لتتعقد مهمة آرسن فينغر ورجاله في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وظل أصدقاء أحمد حجازي صامدين أمام ضغط المدفعجية أكثر من 80 دقيقة، إلى أن فعلها هداف تشيلي التاريخي أليكسيس سانشيز بإلقاء كلمة الافتتاح عن طريق ركلة حرة مباشرة، نفذها بمكر ودعاء من تحت أقدام الحائط البشري، لترتطم بقدم أحد المدافعين، وتسكن في النهاية المكان المستحيل على الحارس المغلوب على أمره بن فوستر.

في الوقت الذي اعتقد فيه جمهور أرسنال أن المباراة قد حُسمت، جاءت الصاعقة بركلة الجزاء التي احتسبها الحكم مايك دين في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت الأصلي، وأحرز منها غاي رودريغيز هدف تأمين النقطة الثمينة في صراع الهروب من منطقة الهبوط.

بهذه النتيجة، احتفظ ممثل الجزء الأحمر من شمال لندن بمكانه في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره توتنهام، صاحب المركز السادس، والذي سيختتم الجولة بمواجهة الجار الآخر وست هام يوم الخميس، في الديربي المؤجل، فيما وصلت كتيبة المدرب آلان باردو للنقطة 16 وفي المركز قبل الأخير.