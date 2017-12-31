ركلة جزاء قاتلة تحرم أرسنال من الفوز على وست بروميتش

لندن: تسببت ركلة جزاء مثيرة للجدل في حرمان أرسنال من الفوز بعدما أدرك وست بروميتش ألبيون التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي دون أهداف، كما حدث في مباراة مانشستر سيتي المتصدر مع كريستال بالاس اليوم، لكن أرسنال تقدم بهدف بعدما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة اصطدمت بمنافسه جيمس مكلين ودخلت المرمى في الدقيقة 83.

لكن قبل أن يحقق أرسنال الانتصار في مباراته رقم 811 تحت قيادة فينجر، وهو رقم قياسي، احتسبت ركلة جزاء بسبب لمسة يد من كالوم تشامبرز وأدرك جاي رودريجيز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

وشعر لاعبو أرسنال بالغضب من هذا القرار وحدث نقاش بين فينجر والحكم مايك دين لكن في النهاية خرجت المباراة بالتعادل.

وقال فينجر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “أقاتل منذ سنوات عديدة حتى يصبح الحكام محترفين لكن لسوء الحظ مستواهم لا يتقدم. من الصعب قبول ذلك”.

وأصبح رصيد أرسنال 38 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن جاره وغريمه توتنهام هوتسبير سادس الترتيب، لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب.

وتقدم وست بروميتش للمركز 19 وقبل الأخير وله 16 نقطة. ويتفوق وست بروميتش بفارق الأهداف على سوانزي سيتي ويتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز 18. ويحتل بالاس المركز 17 وله 19 نقطة.

وافتقد أرسنال لاعبه الألماني مسعود أوزيل بسبب الإصابة وافتقر الفريق لصناعة الفرص في الشوط الأول.

وتطور إيقاع أرسنال في الشوط الثاني واقترب المهاجم ألكسندر لاكازيت مرتين من التسجيل لكن الحارس بن فوستر أنقذ الموقف.

وحصل رودريجيز على فرصة للتسجيل لوست بروميتش لكن بيتر تشك حارس أرسنال أمسك الكرة ببراعة.

وفي آخر عشر دقائق تغيرت الأمور تماما.

ونفذ سانشيز ركلة حرة واصطدمت باللاعب مكلين ودخلت المرمى.

وقال آلان باردو مدرب وست بروميتش “لا يمكن أن يمنح اللاعب ظهره للكرة بهذه الطريقة.. علينا أن نتعلم مما حدث”.

وضغط وست بروميتش من أجل التعادل وحاول كيران جيبس لاعب أرسنال السابق إرسال كرة عرضية لكنها اصطدمت بذراع تشامبرز داخل المنطقة ليحتسب الحكم دين ركلة جزاء.

ونفذ رودريجيز الركلة بهدوء ليدرك التعادل لأصحاب الأرض ويترك أرسنال بفوزين فقط في سبع مباريات بالدوري.(رويترز)