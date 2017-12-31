فتح وحماس ترفضان تصويت الليكود الإسرائيلي على ضم الضفة 

رام الله- غزة : رفضت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان تصويت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بالأغلبية، مساء اليوم الأحدـ على مشروع قانون لضم الضفة الغربية.

ونددت فتح، في بيان، بمشروع القانون المذكور واعتبرته “بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”.

وقالت الحركة إن “إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض”.

وطالبت فتح المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لـ “كبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي”.

من جهتها، قالت حركة حماس إن مشروع القانون المطروح من الليكود “إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية”.

وأكدت حماس أن “هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع ،وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات”.

حزب نتنياهو يدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية

وكان أقوى حزب سياسي في إسرائيل، حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية.

ومنذ حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة منها رغم أنها تعتبر ،طبقا للقانون الدولي، أراض فلسطينية.

وتبنى أكثر من ألف من أعضاء حزب الليكود اليميني قرارا مساء اليوم الأحد، يدعو إسرائيل بممارسة “السيادة” على أجزاء من الضفة الغربية، واستمرار بناء المستوطنات اليهودية، حسبما أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”.

يشار إلى أن تواجد المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد من أكثر الجوانب إثارة للجدل في النزاع الطويل والدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسمح الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، منذ أكثر من عام، بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووصف بناء المستوطنات بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وانتقد الرئيس الحالي دونالد ترامب هذا القرار، واتخذ نهجا أكثر تأييدا لإسرائيل، واعتراف مؤخرا بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار واجه انتقادات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود ليس ملزما للحكومة، إلا أنه يمثل مزيدا من الضغوط على نتنياهو الذى لم يكن حاضرا في الاجتماع الذي انعقد بالقرب من تل أبيب.

وبحسب صحيفة “هآرتس″ اليسارية، يؤيد معظم الوزراء المنتمون إلى حزب الليكود هذه الخطوة، وأشارت إلى أن نتنياهو لم يستخدم سلطته لمنع التصويت.

يشار إلى أن حوالى 600 ألف إسرائيلي يعيشون في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي يأمل الفلسطينيون في جعلها عاصمة دولتهم المستقبلية.(د ب آ)