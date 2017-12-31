كيف احتفل ألمع نجوم كرة القدم برأس السنة ؟

لندن-”القدس العربي”

تسابق نجوم ومشاهير كرة القدم في تقديم التهنئة لمتابعيهم في كل أنحاء العالم بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، بنشر صور احتفالاتهم في الليلة الخاصة، مدعومة بالرسائل اللطيفة المتعارف عليها في هذا اليوم بالذات.

أشهر رياضي في مواقع التواصل الاجتماعي كريستيانو رونالدو، اختص والدته عن بقية البشر وبعث لها رسالة عبر صفحته على “فيسبوك”، متمنيًا لها سنة سعيدة ودوام نعمة الاستمرار في حياته، في إشارة واضحة منه إلى أنه مهما رُزق بأطفال وتعرف على صديقات جُدد، فالوالدة ستبقى فوق الجميع، بعدما استقبل ثلاثة أطفال دفعة واحدة في 2017، الذي تعرف في بدايته على صديقته الجديدة جورجينا رودريغيز.

أما غريمه الأزلي ليونيل ميسي، فنشر “تغريدة” ماكرة، أبرز خلالها صورة احتفاله الشهير بوضع قميصه أمام جماهير الريال في عقر دارهم “سانتياغو بيرنابيو”، حين سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع في النصف الثاني من الموسم الماضي، وكتب “كانت سنة مجنونة”، مدعومة بصور أخرى، كصورته المعروفة بعد الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

الفرعون الكبير محمد صلاح، كتب على تويتر “لا يُمكن أن أشكو من سنة 2017 العظيمة بالنسبة لي، لكني أتطلع للمزيد في 2018″، لتأتي الردود بدعوات أن يستهل عامه الجديد بالظفر بجائزة أفضل لاعب أفريقي من قبل “الكاف”، المُستعصية على المصريين منذ أن فعلها الأسطورة محمود الخطيب عام 1984.

فيما التقط هداف الدوريات الأوروبية الكبرى هذا العام هاري كين، صورة تذكارية مع الكرات التي سجل بها هاتريك، معتبرًا 2017 سنة جيدة، لكنه تسأل عن وضعه في العام الجديد، على أمل أن يُحقق ما هو أفضل، ليُثبت للجميع أنه على مسافة قريبة جدًا من مستوى ميسي ورونالدو.

من جانبه، حاول متوسط ميدان آرسنال جاك ويلشير التخفيف عنه نفسه والجماهير بعد صدمة التعادل مع وست بروميتش ألبيون في سهرة رأس السنة، بقوله “شكرًا لكل مشجعينا على دعمهم الهائل لنا طوال 2017، كان ينبغي أن نعود أكثر سعادة بالثلاث نقاط وليس نقطة واحدة، لكننا سنحاول مرة أخرى يوم الأربعاء”.