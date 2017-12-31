تساؤلات بعد رفع السعودية أسعار البنزين بنسبة تصل 126 بالمائة

الرياض: في خطوة تثير التساؤلات حول تداعياتها، قررت السلطات السعودية رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

وأفادت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، بأن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال (زيادة بنسبة 82.6%)، حسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية (واس).

في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال (زيادة بنسبة 126.6%).

وسيظل سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير؛ حيث بقي الأول عند سعر (0.47 ريال للتر)، والثاني عند سعر (0.64 ريال للتر).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسعار تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت، في بيانها، أن الزيادة تأتي “ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة”.

وأضافت أن ذلك يأتي، أيضا، لـ”ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها”.

ويأتي رفع أسعار البنزين في السعودية بعد أيام من صرف السلطات السعودية الدفعة النقدية الأولى للمواطنين المسجلين في برنامج “حساب المواطن”، الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمنها تقليص دعم الطاقة. (وكالات)