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نانسي عجرم تعترف له : “أنا وياك حب من أول نظرة” -(فيديو)

Dec 31, 2017

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 لندن-“القدس العربي”:

في الحلقة السابقة من برنامجذا فويس كيدزنالت الفنانة نانسي عجرم نجومية الحلقة بجانب النجوم الصغار الذين ضمنوا الصعود للمرحلة الثانية من البرنامج .

نانسي نالت النجومية بسبب حركتها وتفاعلها الكبير مع المواهب الفنية من الاطفال .

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النموذج المثالي لتفاعل نانسي هو جلوسها على الارض وهي تتابع غناء الطفل كمي غرز الدين الذي شدا بأغنية “قتلوني عيون السودللفنان وديع الصافي وكان اداء الموهبة مبهرا للجميع وفي مقدمتهم نانسي، والتي أتبعت اعجابها باداء كمي بقولها : “أنا وياك حب من أول نظرة” ، وبعدها ضمنت وجوده في فريقها .

 

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