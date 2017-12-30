نانسي عجرم تعترف له : “أنا وياك حب من أول نظرة” -(فيديو)

لندن-“القدس العربي”:



في الحلقة السابقة من برنامج “ذا فويس كيدز” نالت الفنانة نانسي عجرم نجومية الحلقة بجانب النجوم الصغار الذين ضمنوا الصعود للمرحلة الثانية من البرنامج .

نانسي نالت النجومية بسبب حركتها وتفاعلها الكبير مع المواهب الفنية من الاطفال .

النموذج المثالي لتفاعل نانسي هو جلوسها على الارض وهي تتابع غناء الطفل كمي غرز الدين الذي شدا بأغنية “قتلوني عيون السود” للفنان وديع الصافي وكان اداء الموهبة مبهرا للجميع وفي مقدمتهم نانسي، والتي أتبعت اعجابها باداء كمي بقولها : “أنا وياك حب من أول نظرة” ، وبعدها ضمنت وجوده في فريقها .