 كيم جونغ أون: كوريا الشمالية أكملت ترسانتها النووية في 2017

سول: أعلن كيم جونغ أون الاثنين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، أن كوريا الشمالية أكملت تطوير برنامجها النووي في عام 2017 وستنتقل إلى انتاج رؤوس وصواريخ نووية على نطاق كبير.

وذكرت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي، قال خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمي إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، كما أنها مستعدة للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الاولمبية الشتوية المقرر إقامتها العام الجاري.

وكثفت كوريا الشمالية في عام 2017 من تطوير برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. (د ب أ)