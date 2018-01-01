كيم جونغ أون: كوريا الشمالية أكملت ترسانتها النووية في 2017
Jan 01, 2018
سول: أعلن كيم جونغ أون الاثنين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، أن كوريا الشمالية أكملت تطوير برنامجها النووي في عام 2017 وستنتقل إلى انتاج رؤوس وصواريخ نووية على نطاق كبير.
وذكرت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي، قال خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمي إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، كما أنها مستعدة للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الاولمبية الشتوية المقرر إقامتها العام الجاري.
وكثفت كوريا الشمالية في عام 2017 من تطوير برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. (د ب أ)
انجاز عظيم لكوريا الشمالية ونأمل ان تحزو ايران حزوها حتى يتم ردع امريكا والكيان الصهيوني لما يقترفوه من ارهاب واجرام بحق الشعوب العربية والإسلامية.
اخ خالد _فلسطين
لا يغرك جعجعت النظام الايراني ان حصل على السلاح النووي ستكتب معاهدات جديدة مع اسراميكا وسيكون مثل باكستان تماما الدولة تنازلت عن كل شيئ كي تحمي النووي بدل ان يحميها النووي, الا ان كوريا الشمالية غير هؤلاء لا يوجد فيها خطوط ومنصات للمتخاذلين… وبالمناسبة ان حدث وحصلت ايران على النووي فسيكون مصوبا على العرب فقط