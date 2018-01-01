وفاة الكاتب الصحافي المصري إبراهيم نافع

القاهرة: توفي الكاتب الصحافي المصري إبراهيم نافع الاثنين، في أحد مستشفيات دبي بدولة الإمارات عن عمر 84 عاماً بعد صراع مع المرض. والكاتب البارز من مواليد محافظة السويس عام 1934، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحافي بعدة مؤسسات.

شغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة، كما كان نقيباً للصحافيين لدورات متتالية. كما أجرى أحاديث صحافية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.

ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية).

وضع لعدة عمليات جراحية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحافية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة الاثنين وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء. (رويترز)