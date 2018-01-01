بلغاريا تتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي

بروكسل: تولت بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة أشهر اعتباراً من الاثنين، وهى المرة الاولى لهذه الدولة البلقانية، التي أصبحت عضواً في الاتحاد الاوروبي منذ عام 2007 .

ويتوقع أن تركز رئاسة بلغاريا على توحيد التكتل حول إصلاح سياسات الهجرة وغيرها من القضايا.

واتفق زعماء الاتحاد الاوروبي في كانون أول/ديسمبر على التوصل إلى حل وسط حول كيفية إصلاح نظام اللجوء للاتحاد الاوروبي بحلول حزيران/يونيو المقبل.

وستستهدف بلغاريا أيضاً رفع احتمالات انضمام الدول المجاورة لها في غرب البلقان إلى الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي مع نظرائهم من خارج التكتل بالمنطقة خلال قمة في العاصمة البلغارية صوفيا في 17 أيار/مايو المقبل .

وقالت بلغاريا على موقعها الرئاسي للاتحاد الاوروبي “عندما نتحدث عن أوروبا الموحدة، يجب ألا ننسى أن البلقان الغربية بحاجة إلى منظور أوروبي واضح واتصال بينها وبين الدول الاعضاء”.

ومن المقرر أن تشرف بلغاريا على الجزء الاول من المفاوضات حول علاقة مستقبلية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا المقرر خروجها من التكتل في آذار/مارس 2019 .

وتسلمت بلغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية من استونيا. (د ب أ)